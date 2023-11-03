八卦山水鹿繁衍成群 彰化東外環再傳路殺事件

繼10月31日深夜國道3號關廟段路段，闖進一頭水鹿遭撞死，彰化縣台74甲東外環道路今天上午7時許，從樹林竄出一頭水鹿，疑遭一輛貨車撞死，由於肇事者離去，「鹿死誰手」仍待調查。面對接二連二水鹿遭路殺事件，農業處表示，除已在水鹿常出沒路段設告示牌提醒外，並架圍籬，維護水鹿及用路人安全。

彰化警分局指出，今天上午7時32分接到報案，稱在東外環3公里處，有一頭水鹿遭到貨車撞擊死亡。事發後，有民眾發現後，停車在水鹿旁守候，避免再遭受到二度輾壓，警方派員警到場，發現已經死亡，隨即將水鹿移開現場。

彰化縣最近幾年發生的水鹿遭路殺事件已有多起， 警方指出，2021年 1月在台74甲東外環道路4.5公里處，一頭水鹿連遭兩機車撞及死亡，並造成遭到撞擊死亡；今年2月間，彰化彰南路4段也發生一件。今年6月間，彰化市彰南路時，也有駕駛人發現一頭巨的公水鹿橫越中央分隔島，差點撞上。

彰化縣政府農業處長邱奕志說，目前八卦山區出現水鹿族群有兩個說法，一是大多是921大地震之後，由飼養農場跑出來的，多年來已經在山林自然繁殖；另一個說法是曾鹿場有水鹿染疫，遭飼主棄養，以致在山林間繁衍。

邱奕志說，由於兩千公尺以上高山的野生水鹿，才受野生動物保護法保護，至於八卦山被發現的水鹿視同經濟動物，不過，基於保護動物及維護用路人安全，農業處會同路權單位在水鹿出沒的道路設置告示牌，提醒駕駛人注意，並在出現熱點設置圍籬因應。

邱奕志說， 八卦山區水鹿如果繁衍過多，實有必要做族群控制，但仍須中央立法才有依據辦理。