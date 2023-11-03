台中投資詐欺案不斷攀升 今年已有625件財損破億元

網路投資詐騙案件不斷攀升，民進黨台中市議員張玉嬿今表示，台中投資詐欺案，從2019年112件暴增到今年625件，5年成長5倍，財損金額也從4千多萬飆到破億元。中市警察局長李文章表示，今年發生625件，已破獲481件，追回1億1600多萬元，呼籲民眾不要輕易相信網路投資飆股、老鼠會或是貸款，民眾發現可疑之處，請盡快與165與警方聯繫，不要被騙。

市議會今進行警消環衛業務質詢，張玉嬿今曬出一張她被盜用的照片，指有人冒用她的FB圖像，邀民眾加入投資群組，但名字不是她，魚目混珠的LINE詐騙群組還有盤中提示分析，要民眾把資金留下，等尾盤飆股社群報明牌，事實上她一張股票也沒買過，那有能力報飆股明牌。

張玉嬿說，台中投資詐欺案一路往上飆，2019年112件，2020年119件，2021年388件，2022年336件，今年至10月增至625件，5年成長5倍，財損金額也從4千多萬飆到破億元，被害件數和金額都創歷史新高，可見投資詐欺十分猖狂，災情逐年擴大。

張玉嬿提到，她接獲有民眾被騙將近600萬，一生儲蓄付出流水，甚至很多人怕家人知道不敢報案，投資詐欺案件和財損金額有非常多的黑數。

警察局長李文章說，投資詐騙案件全國都在增加，目前除傳統偵查，針對手機通訊軟體部分，也有採購數位鑑識相關設備，國內若有仿冒，數位鑑識可發揮效果，但涉及國外就比較麻煩，尤其臉書、LINE等平台都是外商，根本沒辦法跟外商做詐騙防治，直到最近中央才有打詐作法，開始跟外商平台做進一步諮商，並通知群組下架。

李文章呼籲市民，不要輕易相信網路上投資飆股、老鼠會或是貸款，不要相信穩賺不賠的廣告，點選廣告通常會轉到LINE群組或是IG，邀請民眾加入群組，再進行下一階段騙局，呼籲民眾不要輕易加入，另民眾覺得可疑，請盡快與165與警方聯繫，不要被騙。