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公路局委請業者清理路樹雜草 「自家」包商濫倒被查獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

黃姓男子承接公路局在苗栗縣的清理路樹、雜草處理業務，卻「便宜行事」將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，未送往合法處理機構再利用，民眾發現報警，大湖警方調閱路口監視畫面，在台3線卓蘭鎮路段將人車攔獲調查，經相關單位會勘現場認定他已觸法，全案依違反廢棄物清理法移送法辦。

大湖警分局表示，10月27日接獲民眾報案，大湖鄉台3線132.3公里處的路邊遭傾倒廢棄物，警方獲報前往現場蒐證、調閱路口監視器影像，並通報鄉公所、環保局、河川局、工務段等相關單位會勘。

大湖地區近年常發現山區、河川地遭不法業者傾倒、回填廢棄物情形，對環境造成危害，警方會同鄉公所、環保局、河川局、工務段前往遭傾倒廢棄物的地點會勘，確認該處台3線道路邊坡屬工務段管轄，認定黃姓嫌疑人未依規定將傾倒物清除至合法處理機構或再利用處理，已違反廢棄物清理法46條第4款，開立稽查紀錄。

警方當天獲報後鎖定涉案車輛，因車輛動線跨多所轄區，員警發現涉案車輛後尾隨，通報其他轄區員警攔查，在卓蘭鎮台3線144公里攔到涉案車輛；經調查黃姓男子是工務段清理路樹、雜草的包商，清理路樹、雜草後，卻未依規定將傾倒物清除至合法處理機構或再利用處理，他也坦承違法傾倒行為，全案移送苗栗地檢署偵辦。

大湖警方表示，未來將持續針對易遭傾倒廢棄物的熱時、熱區不定時巡邏取締，對危害民眾生命及財產安全的案件，絕對依法究辦。提醒民眾偷倒廢棄物不只是危害環境，也會犯法，如果發現有人疑似濫倒廢棄物，請立即向環保局或警方報案，共同維護自然環境。

黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供
黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供
黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供
黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供
黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供
黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供
黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供
黃姓男子承接公路局清理路樹、雜草處理業務，卻將一車雜草、路樹直接傾倒在台3線公路的河溝邊坡，被警方查獲法辦。圖／警方提供

廢棄物 路樹 監視器

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