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不熟大溪金面山山勢 桃園5旬男獨自登山迷途受困

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園55歲的曾姓男子昨獨自搭車前往大溪金面山登山，晚間5時許迷途致電向警方求助，警、消人員獲報後前往救援，晚間8時許於十三分山高點處找到曾男，所幸曾男無受傷，約晚間10時許抵達登山口。

金面山為大溪八景之一，伴隨著淙淙的流水聲，舒適宜人，山徑林相天然，環形一圈可順勢登往十三分山，是山友熱愛登山路線。曾男昨獨自從桃園搭公車至大溪區金面山登山，不過晚間5時許發現身陷山區某處，因不熟悉當地地形而迷途受困。

曾男立即打電話求助，大溪警分局百吉派出所接獲消防隊通報後，立即協同大溪消防分隊共同前往救援。消防人員確認曾男定位座標，並請曾男於該地點勿隨意移動、等待救援。晚間6時33分許，消防人員與員警於白石山登山口會合，立即入山協尋。

經入山尋找後，於晚間8時15分許在十三分山高點處與曾男接觸，經消防人員檢視受困民眾無受傷，但因曾男曾經中風過，身體行動較為緩慢，約莫晚間10時一行人順利抵達。

曾男受困後體力下滑，警方提供礦泉水、運動飲料及麵包給曾男充飢，並連繫其家人，待體力恢復後，由曾男的兒子開車帶其返家。

警方呼籲，民眾登山應結伴而行，切勿獨自前往，並應充分了解當地地形、天候、檢查裝備、糧食，隨時注意自身身體狀況，做好充足準備再行登山，才能確保旅途平安。

桃園1名55歲的曾姓男子昨獨自搭車前往大溪金面山登山受困，經5小時候成功下山。圖／大溪警分局提供
桃園1名55歲的曾姓男子昨獨自搭車前往大溪金面山登山受困，經5小時候成功下山。圖／大溪警分局提供
桃園1名55歲的曾姓男子昨獨自搭車前往大溪金面山登山受困，經5小時候成功下山。圖／大溪警分局提供
桃園1名55歲的曾姓男子昨獨自搭車前往大溪金面山登山受困，經5小時候成功下山。圖／大溪警分局提供

桃園 中風

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