才跟母說要外出買早餐 下一秒新莊男子13樓頂墜落亡

新北市新莊區鄭姓男子今天上午跟母親說「我出去買早餐」，沒想到他竟從別棟社區13樓頂墜落，當場沒有生命徵象。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視鄭男已明顯死亡無須送醫，警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑，至於確切死因為何，有待警方調查釐清。

據了解，鄭姓男子（27歲）近來因罹患疾病開刀，在家休養恢復狀況不如預期，讓他鬱鬱寡歡。今天上午近8時許，他向母親表示「我出去買早餐」旋即從新北市民安西路住處騎機車外出。沒想到他沒去買早餐，而是來到新莊區龍安路一棟社區大樓，旋即搭乘電梯直達13樓頂往下墜落，當場重摔在一樓中庭上。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視鄭男肢體多處骨折、腦漿溢出，現場已明顯死亡無須送醫。警方旋即拉起封鎖線採證，初步排除有人為因素，持續調查釐清鄭男死因。

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