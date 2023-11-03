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屏東男獨潛台灣最南點失蹤5天 今早漁民發現遺體海上漂
屏東縣恆春鎮35歲施姓男子於10月30日中午獨自騎車到鵝鑾鼻「台灣最南點」附近海域潛水，疑為打魚不慎溺水失蹤，家人遲遲不見施男返家報案求助，警、消及民間救難人員展開陸、海、空搜尋未果，於今上午8點半左右有漁民在鵝鑾鼻海域發現一具遺體，家屬靠潛水服特徵確認是施男，詳細意外原因有待警方調查釐清。
南部分署第6岸巡隊表示，10月30日晚上6點左右獲報後，出動第6六岸巡隊、第14海巡隊、消防隊墾丁分隊及威鯨救難協會共同搜救，派遣人員、機動熱像車及海巡艇把握黃金72小時搜尋，另申請空勤總隊，南部分署第3無人機區隊從空中同步找尋，近百人力經5天連日搜救皆未發現失蹤施男。
岸巡隊指出，人員於今上午8點半左右接獲外海作業漁船通報，在鵝鑾鼻海域近岸附近發現一具遺體載浮載沉，經漁民協助打撈在10點左右將該具遺體帶進鵝鑾鼻漁港，立即通知家屬指認，以外型和黑色潛水衣等特徵確認是失蹤施男，詳細意外原因還有待檢警勘查、相驗後調查釐清。
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