屏東男獨潛台灣最南點失蹤5天 今早漁民發現遺體海上漂

屏東縣恆春鎮35歲施姓男子於10月30日中午獨自騎車到鵝鑾鼻「台灣最南點」附近海域潛水，疑為打魚不慎溺水失蹤，家人遲遲不見施男返家報案求助，警、消及民間救難人員展開陸、海、空搜尋未果，於今上午8點半左右有漁民在鵝鑾鼻海域發現一具遺體，家屬靠潛水服特徵確認是施男，詳細意外原因有待警方調查釐清。

南部分署第6岸巡隊表示，10月30日晚上6點左右獲報後，出動第6六岸巡隊、第14海巡隊、消防隊墾丁分隊及威鯨救難協會共同搜救，派遣人員、機動熱像車及海巡艇把握黃金72小時搜尋，另申請空勤總隊，南部分署第3無人機區隊從空中同步找尋，近百人力經5天連日搜救皆未發現失蹤施男。