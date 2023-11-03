電動三輪車爆炸老婦亡 淘寶購入鋰電池改裝...攤商過失致死遭訴
新北市三重區83歲潘姓婦人因行動不便，去年耶誕節當天在重新橋下跳蚤市場購買一輛電動三輪車代步，不料9天後卻因電池爆炸起火，造成她雙腳百分之20二度燒燙傷，緊急送醫治療26天，於今年1月29日上午，因細菌感染併發多重器官衰竭，搶救後不治身亡。新北地檢署日前依過失致死罪嫌訴製造車廠負責人陳姓男子。
起訴指出，潘姓婦人因行動不便，家人在去年12月25日耶誕節當天，在新北市三重區重新橋下跳蚤市場，購買一輛全新的電動三輪車給潘婦代步。
今年1月3日上午11時許，潘姓老婦由兒子陳男（57歲）與陳男妻子曾女（48歲）攙扶下，坐上電動三輪車準備外出，孰料，鑰匙插進才一通電，椅座下的電瓶突然爆炸起火，火苗順勢往上延燒，導致潘姓老婦兩條腿燒傷，陳男及妻子二人驚見，趕緊衝去拿滅火器滅火。
消防人員獲報趕抵，火勢已經撲滅，經檢視潘姓老婦雙腳有二度百分之20傷燙傷面積，其子及媳婦手部亦受輕傷，緊急協助3人送醫急救，陳男及妻沒有大礙，潘婦因傷勢嚴重留院治療。
但遺憾的事，今年1月29日上午9時許，潘婦留院治療26天後，因細菌感染併發多重器官衰竭，經搶救後仍傷重不治身亡。檢警相驗，家屬對死因有疑義，當場責成警方循線於新北市五股區電動三輪車製造工廠，查扣多輛電動三輪車、買賣資料，連同負責人陳男（66歲）一併帶回偵辦。
警詢時，陳男坦承自行改裝電動三輪車牟利，但對於電瓶來源則無法交代清楚，是否具有合法認證，且事發後有與家屬達成賠償和解，家屬對過失傷害部分撤告。
但經檢警追查，陳姓攤商除了在重新橋下擺攤販賣電動三輪車外，另在台北市萬華區開設「綠能自行車行」，但他竟從中國淘寶網站購入來源不明、未經檢驗的鋰電池，並裝進電動三輪車販售，認定死者死亡是因此事故所致，陳男購入來源不明且未經檢驗的鋰電池，裝進電動三輪車販售有疏失，日前依過失致死罪嫌起訴陳男。
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