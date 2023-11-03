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台中當街蒙面擄人拍抖音 嚇到人？4男遭法辦...全不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某汽修廠4名員工為拍攝抖音短片增加廣告收益，在大馬路上演起蒙面當街擄人劇情，並由其中1人當攝影師拍攝，結果被民眾目擊報案，警方以4人違反社會秩序維護法蒙面偽裝驚嚇他人之虞送辦；法院認為，報案人只是為免有人受害，難認有驚嚇他人，裁定4人均不罰，可抗告。

台中第6分局移送指出，4名男子今年10月18日下午5點多為了拍攝宣傳自家公司產品影片，由詹男站在大馬路旁唱歌，再由陳男戴黑色頭套將他擄走，並做上由王男駕駛的小客車，一旁則由蔡男擔任攝影師全程錄影。

警方認為，過程中造成民眾驚嚇且有危害他人安全之虞，依違反社會秩序維護法第63條第1項第6款，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，將4人移送台中地院。

法院審理時，4人辯稱因為老闆請他們拍攝製作抖音短片，用來增加公司的廣告效益、增加流量，他們公司是做汽車安全帶維修保養。

法院查，當時雖有路人報案，但報案人應是為避免有人受害而向警方通知，僅以此仍不足認定屬「驚嚇他人且有危害安全之虞」的行為，裁定4人均不罰。

台中第六分局。記者曾健祐／攝影
台中第六分局。記者曾健祐／攝影

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