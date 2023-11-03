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台中老夫妻住家囤回收物起大火 尋獲1死者、另1人3度搜未果

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區今天凌晨2時許發生民宅火警，住裡頭的78歲賴姓屋主、75歲賴妻以資源回收為生，屋內堆滿雜物，火勢一發不可收拾，由於未見2人逃出，屋內資源回收物都已燒到焦黑難辨，搶救人員先在2樓發現1名死者，但難以辨識，消防員3度再入火場搜尋，目前仍搜尋未果，火調人員到場釐清火災原因。

賴姓屋主的兒子趕到現場表示，這棟民宅是家裡的老宅，只有父母二人居住，他因工作搬到市區居住。

鄰居表示，民宅只有住賴姓屋主夫婦2人居住，屋主夫妻以撿拾資源回收為生，住家內堆放大量雜物，頻頻遭鄰居檢舉，環保局更曾派員到場清理多次。今天凌晨是先聽「到砰！」一聲，然後一樓起火後就往上燒，立即打119。

台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除後，持續派員前往稽查，戶外已不再堆置廢棄物，維護情況良好，經半年連續稽查未再發現髒亂，也不再有民眾陳情反應，故解除列管。

台中市消防局說明，今天凌晨2時43分接獲太平區中山路二段59巷內民宅火警，出動22車（消防車20輛、救護車2輛）人員59名，由第三大隊詹仁傑大隊長擔任現場指揮官，現場為2樓RC建物、3樓鐵皮屋加蓋，到場已全面燃燒，立即灌救。

消防局指出，由於建築物內部堆滿大量雜物，搶救不易，火勢在今天凌晨4時01分控制，5時49分撲滅，燃燒面積約180平方公尺，搶救人員於2樓發現1名死者，消防員目前持續清理搜索中，起火原因由火調人員調查釐清中。

台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨，台中市消防局3度搜尋，目前仍搜尋未果。圖／民眾提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨，台中市消防局3度搜尋，目前仍搜尋未果。圖／民眾提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨，台中市消防局3度搜尋，目前仍搜尋未果。圖／民眾提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨，台中市消防局3度搜尋，目前仍搜尋未果。圖／民眾提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨，台中市消防局3度搜尋，目前仍搜尋未果。圖／民眾提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨，台中市消防局3度搜尋，目前仍搜尋未果。圖／民眾提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救，火勢在5時49分撲滅，在2樓發現1名死者。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救，火勢在5時49分撲滅，在2樓發現1名死者。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供

台中市 資源回收 火災

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