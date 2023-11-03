影／台南男稱受害被帶至銀行領百萬匯款 4嫌涉詐遭檢聲押

台南市警二分局1日獲報，有民眾臨櫃欲辦理警示帳戶領款，41歲蔡姓男子聲稱遭人強帶至銀行申辦提款卡且帳戶有不明百萬匯款，警方在銀行外轎車內發現30歲楊姓車手，拔腿狂奔百公尺被逮，並在銀行對面超商內查獲32歲黃姓、33歲施姓兩車手，檢方聲押4男，追查幕後詐團共犯。

警方調查，41歲蔡男上月下旬因好友施男的鼓吹，以共同投資虛擬貨幣為由，將自身帳戶存摺、提款卡等交給對方使用。他日前發現帳戶內有百萬元現金匯入，與施男連繫，獲知其提款卡因故無法提領，相約見面。

施男前天夥同楊、黃兩男開車出現，載著蔡男一同前來忠義路上銀行，重辦提款卡及提領帳戶款項事宜。行員察覺有異報警，民權派出所長何家慶等人獲報趕到現場，蔡男看到員警上門，驚慌以手機打字告知警方事發經過。

此時，警方兵分兩路，所長在銀行外轎車內發現詐團成員楊男，詢問其基本資料時，楊男下車後拔腿狂奔，員警一路由忠義路追捕至百公尺外民權路段，楊男精疲力盡遭所長壓制在地，苦苦求饒。

另員警在銀行對面超商，發現躲在冷飲販賣區監控的黃、施兩車手，在黃男背包內起獲金融卡15張，施男身上也起獲K他命4.8公克1包，統統被帶回派出所調查。楊、黃、施3人尿液篩檢，均呈現陽性反應。

警方詢問後，將蔡、黃、楊、施等4男依涉詐欺、洗錢防制法送辦外，黃、楊、施3男涉強制、毒品危害防制條例等罪嫌也一併送辦，經檢複訊後向法院聲押，深入追查幕後詐團共犯。

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