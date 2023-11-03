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一家3口開車上林口 一個過彎失控自撞燈桿2傷送醫
許姓男子昨天上午開車載著妻兒準備到新北市林口，途中行經新北市泰山區公園路一個過彎處，不慎失控自撞路旁燈桿，導致車身回彈橫擋在路中間，造成許男座車前車頭毀損，妻兒肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。肇事許男沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，許姓男子（47歲）昨天上午7時許，開車載同妻子韓女（45歲）、兒子許童（8歲）沿著新北市泰山區公園路往林口方向行駛，途中行經公園路一個過彎處失控，整輛車直往一旁第304251號燈桿撞去，旋即車身向後回彈橫擋在路中央。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視許男無礙、妻子韓女、兒子許童則全身輕微擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事許男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
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