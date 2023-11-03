快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一家3口開車上林口 一個過彎失控自撞燈桿2傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

許姓男子昨天上午開車載著妻兒準備到新北市林口，途中行經新北市泰山區公園路一個過彎處，不慎失控自撞路旁燈桿，導致車身回彈橫擋在路中間，造成許男座車前車頭毀損，妻兒肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。肇事許男沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，許姓男子（47歲）昨天上午7時許，開車載同妻子韓女（45歲）、兒子許童（8歲）沿著新北市泰山區公園路往林口方向行駛，途中行經公園路一個過彎處失控，整輛車直往一旁第304251號燈桿撞去，旋即車身向後回彈橫擋在路中央。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視許男無礙、妻子韓女、兒子許童則全身輕微擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事許男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

許男一家3口開車行經新北市泰山區公園路一個過彎處，不慎失控自撞路旁燈桿兩輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
許男一家3口開車行經新北市泰山區公園路一個過彎處，不慎失控自撞路旁燈桿兩輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
許男一家3口開車行經新北市泰山區公園路一個過彎處，不慎失控自撞路旁燈桿兩輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
許男一家3口開車行經新北市泰山區公園路一個過彎處，不慎失控自撞路旁燈桿兩輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

林口 車禍 自撞

延伸閱讀

新北市議會綠議員火爆質詢 備詢台「只有侯友宜立牌」

新北5區郭台銘官方連署站涉連署行賄 檢調昨查13件約談20人

新北市議會民進黨團總質詢火爆 國民黨團批綠營政治作秀

林口機車左切擦撞小貨車 騎士右摔人車卡困大台北公車底

相關新聞

北市信義區信安街鐵皮屋宮廟失火 1人死亡性別不詳

今天早上9點37分，台北市信義區信安街103巷內一處一層樓鐵皮民宅，起火後全面燃燒，民宅是住宅式宮廟，消防隊到場後，發現有人受...

影／高雄婦自家信箱多了2萬紅包怕有詭 警一查真相讓人吃驚

高雄謝姓婦人昨日上午發現自家信箱多了一個裝有2萬2500元的不明紅包，因非家人所有，怕有陷阱報警；警方得知謝家近期並無喜...

滿屋回收物！台中凌晨大火老夫妻沒逃出 尋獲1焦屍難辨識

台中市太平區今天凌晨2時許發生一棟民宅火警，消防隊獲報到場時，整棟民宅已陷入火海，立即灌救，據了解，民宅住的是78歲賴姓...

台中老夫妻住家囤回收物起大火 尋獲1死者、另1人3度搜未果

台中市太平區今天凌晨2時許發生民宅火警，住裡頭的78歲賴姓屋主、75歲賴妻以資源回收為生，屋內堆滿雜物，火勢一發不可收拾...

影／台南男稱受害被帶至銀行領百萬匯款 4嫌涉詐遭檢聲押

台南市警二分局1日獲報，有民眾臨櫃欲辦理警示帳戶領款，41歲蔡姓男子聲稱遭人強帶至銀行申辦提款卡且帳戶有不明百萬匯款，警...

屏東男獨潛台灣最南點失蹤5天 今早漁民發現遺體海上漂

屏東縣恆春鎮35歲施姓男子於10月30日中午獨自騎車到鵝鑾鼻「台灣最南點」附近海域潛水，疑為打魚不慎溺水失蹤，家人遲遲不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。