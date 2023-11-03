強力執法取締大型車 樹林警今年已告發1181件
為降低大型車交通違規與事故件數，新北市樹林警分局針對大型車「超載」「滲漏」、「行駛管制區」等交通違規項目，於10月26日起派員在轄內重點路段強力執法取締。樹林警方表示，統計從今年1月1日迄今，已取締大型車違規樣態共計1181件，呼籲大型車駕駛要遵守各項交通規定，以免受罰。
樹林警分局表示，樹林轄區道路對外連接土城、板橋、新莊、三峽等區域，所以常有大貨車、砂石車、聯結車等大型車輛行駛，但部分大型車輛「不依規定行駛」、「超載」、「滲漏」、「行駛管制區」等交通違規，不僅造成道路、橋梁受損，也因載運過重、滲漏汙染路面等情形，直接影響行車安全，甚至因此發生交通事故。
根據樹林警方統計，從今年1月1日迄今，樹林分局已取締大型車違規闖紅燈103件、並排停車2件、違反管制規定182件、超載20件、號牌污穢669件、貨物滲漏裝載不符等29件、酒後駕車3 件及其他交通違規173件等共計1181件違規樣態。
為降低大型車交通違規與事故件數，樹林警分局依據事故統計分析轄內大型車輛違規行駛路線，及各項交通違規態樣與熱時熱點，針對「超載」「滲漏」、「行駛管制區」等違規行為，於上個月26日開始，派員在大安路、中正路、環漢路五段、佳園路、柑園街一、二段等路段，展開執法勤務，以保障用路人安全。
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