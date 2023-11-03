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影／高雄婦自家信箱多了2萬紅包怕有詭 警一查真相讓人吃驚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄謝姓婦人昨日上午發現自家信箱多了一個裝有2萬2500元的不明紅包，因非家人所有，怕有陷阱報警；警方得知謝家近期並無喜慶事，查看監視器發現一名頭戴安全帽的女子所放，後訪查查出原來盧姓女鄰居健康欠佳，親友籌資想以好彩頭沖喜，卻送錯地址，讓謝家虛驚一場。

三民二警分局鼎金派出所警員陳宏緯及陳琮諺昨日上午7時許擔服巡邏勤務時，接獲一名家住金山路的謝姓婦人（50歲）的報案，指在自家信箱發現裝有不明紅包，求助警方盼能查明。

員警趕赴現場，詢問謝婦發現紅包經過，謝指，早上出門時，在住家信箱發現一個不明紅包，數了一下紅包內的現鈔，共有2萬2500元，她詢問家人，沒人知道發生何事。

警方查看謝的住家監視器，發現一名頭戴安全帽的女子和另一名女子將機車停在謝住家對面，兩人交談後，其中一女將紅包投放於信箱內，因看不出對方的長相和特徵，加上謝的家人近期亦無喜慶之事，懷疑可能對方搞錯地址，於是轉而向周邊鄰里調查。

警方訪查發現，謝婦隔壁鄰居盧姓婦人（65歲），有鑑於姐姐年歲已高，患有慢性疾病，親友們集資送紅包，想讓盧的姐姐有好彩頭能沖沖喜，才請人將紅包送到住處，過程中卻不小心放到隔壁鄰居謝婦家的信箱之中。

盧、謝兩人對於警方協助「破案」，查出真相，將紅包送還盧家，頻向警方表示謝意。

高雄謝姓婦人在三民區的自家信箱多了2萬紅包，深怕有陷阱報警，警方查出是隔鄰婦人親友因健康欠佳，集資送紅包沖喜，結果送錯地址。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人在三民區的自家信箱多了2萬紅包，深怕有陷阱報警，警方查出是隔鄰婦人親友因健康欠佳，集資送紅包沖喜，結果送錯地址。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人在三民區的自家信箱多了2萬紅包，深怕有陷阱報警，警方查出是隔鄰婦人親友因健康欠佳，集資送紅包沖喜，結果送錯地址。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人在三民區的自家信箱多了2萬紅包，深怕有陷阱報警，警方查出是隔鄰婦人親友因健康欠佳，集資送紅包沖喜，結果送錯地址。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人在三民區的自家信箱多了2萬紅包，深怕有陷阱報警，警方查出是隔鄰婦人親友因健康欠佳，集資送紅包沖喜，結果送錯地址；圖為投遞紅包畫面。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓婦人在三民區的自家信箱多了2萬紅包，深怕有陷阱報警，警方查出是隔鄰婦人親友因健康欠佳，集資送紅包沖喜，結果送錯地址；圖為投遞紅包畫面。記者石秀華／翻攝

紅包 鄰居 高雄市

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