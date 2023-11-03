影／巧遇還是預謀！前任持刀劃傷現任男友 新北警2小時逮人

謝姓男子疑似不爽鄭男奪愛，今天凌晨兩人在新北市五股區中興路二段巧遇，謝男二話不說掏出彈簧刀朝著鄭男揮刺，鄭男見狀轉身閃躲不成，背部遭刃劃中一刀，所幸送醫後沒有大礙。警獲報到場雙方已經不在，經調閱監視器畫面於兩小時後通知謝男到案說明，依法究辦。

據了解，謝姓男子（21歲）因係與前女友分手，沒多久前女友另結新歡與鄭男（25歲）交往，讓謝男頗不是滋味。今天凌晨1時45分左右，謝男從新北市蘆洲區信義路住處外出，來到五股區中興路二段41號前買消夜，卻巧遇鄭男路過。

謝男一時醋勁大發二話不說衝前質問，雙方爆發激烈口角，過程中謝男掏出一把彈簧刀朝著鄭男身上揮砍，鄭男轉身欲躲不成，背部遭刀刃畫中一刀，謝男見鄭男背部受傷倉皇逃去，所幸鄭男送醫急救後沒有大礙。