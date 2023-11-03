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影／越南籍潮男移工逃逸逾550天 約會違停身分慘曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區前晚7時許，越南籍24歲陳姓男子在惠民路違規停車遭員警盤查，陳男佯裝聽不懂中、英文，就算翻譯越南文，陳男仍舊裝傻，員警見他一身潮男打扮，手持蘋果最新款手機，不像典型失聯移工；經員警帶回派出所查驗身分，赫然發現他竟自去年4月起，已逃亡逾550天。

楠梓分局指出，陳男當時不願提供行照和身分證件查驗，引起員警高度懷疑是失聯移工，但他一身行頭穿著打扮新潮，不像是典型移工，事後，員警返回派出所一問才知，他當天是要帶女朋友出去玩，沒想到，會因為違規停車遭警查獲。

經查，陳男自111年4月起已逃逸約550天，期間均在工地打零工維生，全案解送至移民署高雄市專勤隊收容；警方呼籲，業主切勿以身試法，非法僱用未經許可或身分不明之外國人工作，違者將依就業服務法最重可處75萬元罰鍰。

警方發現陳男違規停車予以身分盤查。記者古和純／翻攝
警方發現陳男違規停車予以身分盤查。記者古和純／翻攝
警方發現陳男違規停車予以身分盤查。記者古和純／翻攝
警方發現陳男違規停車予以身分盤查。記者古和純／翻攝

移工 越南 移民署

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