台中「肌肉悍警」化身頒獎人 女行員羞喊：福利

近年來詐騙案件頻繁，警方與各大金融單位合作，豐原警分局翁子所警員張廷緯前日到轄內台北富邦銀行頒發阻詐獎金及獎狀，表揚阻詐有功行員，張員壯碩身形線條特別出眾，女行員在合照時目不轉睛，更害羞說想不到幫忙阻詐，「眼睛還有這種福利」。

豐原警分局翁子派出所長期與轄內金融機構合作，除了各大宣導活動外，也會教導行員常見的詐騙型態，向行員建立通報機制，第一時間阻卻被害人匯款。

警員張廷緯到台北富邦銀行豐原分行頒發台中市政府警察局「榮譽市民」獎狀給有功行員，張員壯碩的身形線條顯得特別出眾，行員在合照時目不轉睛，女行員害羞說，想不到幫忙阻詐，「還有這種福利！」

外表斯文的張廷緯今年30歲已婚，平時愛好健身，對於身材的管控有嚴格的要求，並且積極參加國內健美比賽，是豐原分局有名的「肌肉悍警」，並擅長書法，可謂文武雙全。

張廷緯曾為參加比賽在3個月內狂削肉18公斤，毅力驚人，化身肌肉猛男戰警。