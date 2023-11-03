模範警涉洩密詐團 遭羈押免職

曾獲模範警察的高雄新興分局偵查佐李育輝（左二），涉與詐團勾結查詢個資洩密，甚至有貪汙不法遭羈押禁見，分局記兩大過免職。圖／高雄市警局提供

高雄市警察局新興分局偵查隊偵查佐李育輝今年六月甫獲模範警察殊榮，沒想到卻被檢方查出在獲獎期間，利用警用系統協助張姓詐團首腦查詢個資，涉及洩密與洗錢罪，檢方偵訊時，李男無法交代與張男之間的金錢來往關係，檢察官認有串滅證之虞，依貪汙等罪聲押禁見獲准。

李育輝收押後分局火速記兩大過免職，也因違反模範警察品操要點，被註銷資格。

李男在短短五個月內上演獲獎、羈押、記過免職、註銷模警，令人始料未及。

據了解，雄檢偵辦鳳山一起上千萬洗錢水房案時，發現張姓詐團首腦的手機通訊錄中，竟有李育輝的聯繫資訊，且兩人過從甚密，進一步偵查，得知兩人是高中同學。

檢警追查，李育輝在被提報表揚模範警察楷模期間，疑替友人利用警政系統、一六五反詐騙諮詢系統，一天內查詢他人多筆個資，再交付他人。

李男初期接受內部調查時稱，他僅提供高中同學第三人個資，並無對價；全案經檢方搜索後，案情有重大逆轉。

據調查，檢警在查緝水房案時，發現金額有上千萬元，操作模式是用人頭帳戶層層轉帳金流；檢方查出，李育輝的金融帳戶有異常金流，詢問他與張男之間金錢往來時，他竟無法交代，懷疑利用職權包庇詐團水房，再從中索賄，手法恐與台北市大同警分局寧夏派出所前所長葉育忻類似，認定涉犯貪汙罪。

李育輝在偵查隊五年期間，破獲不少大案，曾緝獲以蔡姓主嫌為首的暴力討債集團，當時蔡男夥同手下持刀闖入陳姓債務人住家，陳男被追殺跳樓，全身多處骨頭摔斷，警方蒐證逮捕蔡男送辦，提報治平對象，李男因此記一大功。