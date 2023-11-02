抖音影音保證50秒會甩尾 18歲新手偷開老爸車試驗 下場GG了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣18歲張姓男子在網路抖音上看到一段保證50秒學會甩尾影片，凌晨偷把父親的車子開出去練甩尾，沒想到在道路高速迴轉2圈，聲音刺耳，民眾因此報案，警方循線查獲，通知車主到案說明，張男才知闖禍了，彰化地方法院依妨害公眾往來安全罪，判處罰金1萬元。

18歲張姓男子剛考上駕照，在抖音上看到有人PO「50秒學會甩尾」影片，他迫不及待要試試，今年7月8日凌晨把父親的車子開走，載著同伴到秀水鄉安溪村秀安路與平安路口，高速迴轉2圈練甩尾，由於聲音吵到附近民眾而報案。

警方獲報到現場時，張男已駕車離開，警方調閱路口監視器，查獲張男所駕駛的甩尾車輛，通知車主張父，張父才得知車子被兒子開出去「做壞事」，警方移送法辦。由於張男坦承不諱，又無前科，彰化地方法院依妨害公眾往來安全罪，判處罰金1萬元。

18歲張姓男子偷開父親車子，半夜去甩尾，被彰化地方法院依妨害公眾往來安全罪，判處罰金1萬元。圖／民眾提供
18歲張姓男子偷開父親車子，半夜去甩尾，被彰化地方法院依妨害公眾往來安全罪，判處罰金1萬元。圖／民眾提供

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