衛生局難認食物中毒 學校午餐供應商：不要把我妖魔化
基隆市武崙、深美國小先後傳出疑似食物中毒事件，衛生局依據兩校檢體送驗結果，都無法判定發生食物中毒事件。兩校午餐食材貨應商都是勝威公司，一度成為眾矢之的。勝威總經理李祖金今天說，勝威早已通過HACCP驗證，今年成為基隆第一家冷藏雞肉CAS授證食品商，「不要把我妖魔化」，他可以為學校午餐幫一些忙。
武崙國小今年5月間發生疑似食物中毒事件，學校午餐供應的「牛奶」被認為是禍首。衛生局採檢送驗，仙人掌桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、病原性大腸桿菌和食品中金黃色葡萄球菌腸毒素檢驗結果均為陰性，無法判定學校午餐造成學生食物中毒。
10月13日多名深美國小身體不適就醫，也傳出疑似食物中毒。衛生局今天公布送驗檢體報告，指送驗食品、環境檢體都未檢出食品致病菌，人體檢體（學生5人、廚工2人）的細菌性項目均未檢出，病毒性項目有3名學生檢出諾羅病毒，無法判定為食品中毒事件。
基隆市長謝國樑關心學童食品衛生健康，武崙、深美國小午餐食材供應商都是勝威公司，謝國樑檢視過去3年學校午餐供應商資料，在深美國小出狀況後，曾說出「勝威也不是什麼好東西」的重話。
李祖金當時回應謝的「評價」，表示自家公司的供貨品質有信心，靜待衛政機關調查結果。基隆市衛生局今天解讀檢體報告，指無法判定食物中毒，李說，希望這樣的結局，能讓社會大眾相信勝威的「清白」。
李祖金表示，勝威公司早已取得食品安全管制系統（HACCP）驗證，也是基隆第一家取得冷藏雞肉CAS認證的食品商，評估基隆同業至少要再花3年才能跟上。事情既已過去，他就不想再多談，未來只想把自己的工作做好，為選擇他的評審委員負責任，把供應食材學校的小朋友顧好。
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