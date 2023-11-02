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影／水上鄉三線路艷名遠播！警破獲3處應召站 老司機嚇得來不及穿衣

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

老司機知名尋芳點嘉義縣水上鄉省道「三線路」皮條客路旁招手攬生意，喊價20分鐘1800元行徑大膽，日前遭人檢舉到縣警局，檢警、移民署等單位昨夜一舉破獲3處應召站，正在性交易的女子及嫖客嚇到來不及穿衣，查獲13名台越泰籍應召女子、4名嫖客及2名皮條客，今天將2名皮條客依妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦；其餘依社維法裁罰或移請移民署嘉義專勤隊處理。

縣警察局表示，接獲檢舉指出水上鄉三線路有台灣及外籍女子攬客性交易，局長林宏儒即刻指示刑警大隊組專案小組展開調查，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，近期蒐證完備後，昨晚間破門攻堅。

縣警局刑警大隊、保安隊特殊警力小組、水上分局、移民署嘉義縣專勤隊等單位，昨晚持搜索票衝破知名「三線路」上3處應召站，當場查獲13名穿著火辣的台、越及泰籍應召女、2名皮條客及4名嫖客，查扣現金、監視器、無線電對講機、保險套、潤滑液等證物。

檢警指出，查獲的應召女有3名台灣、2名越南籍及8名泰國籍女子，經查該地下應召站以網路社群軟體，及2名59歲、52歲的李姓皮條客在路邊招手攬生意，每次性交易為1800元，因女子面貌姣好、身材曼妙，吸引不少「老司機」尋芳。

局長林宏儒表示，除持續加強蒐證掃蕩不法應召站、私娼寮外，該處應召站擅自搭建違章建築，有危害公共安全之虞，將報請縣府列為優先拆除、斷水斷電目標，維護民眾安居生活。

知名尋芳點嘉縣水上鄉「三線路」，昨晚被嘉縣檢警、移民署等單位攻破3處應召站，共查獲19名娼嫖。圖／嘉義縣警察局提供
知名尋芳點嘉縣水上鄉「三線路」，昨晚被嘉縣檢警、移民署等單位攻破3處應召站，共查獲19名娼嫖。圖／嘉義縣警察局提供
知名尋芳點嘉縣水上鄉「三線路」，昨晚被嘉縣檢警、移民署等單位攻破3處應召站，應召女及嫖客嚇到來不及穿衣。圖／嘉義縣警察局提供
知名尋芳點嘉縣水上鄉「三線路」，昨晚被嘉縣檢警、移民署等單位攻破3處應召站，應召女及嫖客嚇到來不及穿衣。圖／嘉義縣警察局提供

移民署 嘉義 應召站

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