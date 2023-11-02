與友出遊完開車返家疑車速過快 撞倒電線桿肇因待查

張姓男子日前開車載著王姓友人出遊，翌日凌晨兩人準備返家，行經新北市淡水區淡金路與興仁路口，疑似車速過快自撞路邊石敢當、電線桿，導致車頭毀損、電桿傾倒，所幸2人沒有受傷。張男沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，張姓男子（20歲）上個月29日開車與王姓友人（19歲）一同出遊，當天約莫凌晨3時30分左右結束回程返家，途中行經新北市淡水區淡金路與興仁路口，疑因車速過快失控，直往店家門口一塊石敢當、電線桿撞去，導致石敢當毀損、電線桿傾倒佔據往淡水方向道路。