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與友出遊完開車返家疑車速過快 撞倒電線桿肇因待查
張姓男子日前開車載著王姓友人出遊，翌日凌晨兩人準備返家，行經新北市淡水區淡金路與興仁路口，疑似車速過快自撞路邊石敢當、電線桿，導致車頭毀損、電桿傾倒，所幸2人沒有受傷。張男沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，張姓男子（20歲）上個月29日開車與王姓友人（19歲）一同出遊，當天約莫凌晨3時30分左右結束回程返家，途中行經新北市淡水區淡金路與興仁路口，疑因車速過快失控，直往店家門口一塊石敢當、電線桿撞去，導致石敢當毀損、電線桿傾倒佔據往淡水方向道路。
撞擊瞬間張、王兩男人車往左側翻，旋即整輛車360度旋轉，直到車身向右回正才止停車道上。張男座車車頭全毀，兩人及時逃出車外，僅輕微擦挫傷無須就醫。警方到場啟動調撥車道交管，同時聯繫中華電信及清潔隊人員排除路況，當天上午7時許恢復交通順暢。肇事張男沒有酒駕，事故原因待查。
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