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違停遭叭 台中阿伯攀大貨車抓癢棒叫囂爆紅下場出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中昨發生小貨車傅姓乘客因不滿違停遭大貨車按喇叭提醒，竟攔下大貨車攀上前，拿抓癢棒向陳姓大貨車司機一陣叫囂，過程全部被網友拍下PO網爆紅，網友笑稱，「要幫對方抓癢嗎？」警方今說明，已受理陳姓司機告傅男恐嚇案，另外，小貨車在車道任意暫停，依法開單告發，最高可罰3.6萬元。

陳姓大貨車司機報案指稱，他昨天上午9時許在烏日區健行路口發現有一小貨車違規停車，出言提醒後，小貨車竟尾隨至榮泉路、健行路口攔車，小貨車前座男乘客還拿抓癢棒，爬上大貨車，對他一陣叫囂，他不想理會，開車離開現場，沒想到雙方車輛擦撞，因此報警。

台中市警局烏日分局三和派出所所長楊儒陸說明，警方依規定受理陳姓大貨車司機告傅姓乘客恐嚇案，通知涉案相關人製作筆錄後，依法函送地檢署偵辦。另外，小貨車違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，依法開單告發，可處6000元以下、3.6萬元以下罰鍰。

烏日警分局呼籲，民眾如遇到糾紛，應冷靜及理性應對，並報警處理，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸。

台中昨發生小貨車乘客因不滿違停遭按喇叭，拿抓癢棒向大貨車司機叫囂，被網友拍下PO網。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
台中昨發生小貨車乘客因不滿違停遭按喇叭，拿抓癢棒向大貨車司機叫囂，被網友拍下PO網。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
台中昨發生小貨車乘客因不滿違停遭按喇叭，拿抓癢棒向大貨車司機叫囂，被網友拍下PO網。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
台中昨發生小貨車乘客因不滿違停遭按喇叭，拿抓癢棒向大貨車司機叫囂，被網友拍下PO網。圖／翻攝自「社會事新聞影音」

車道 恐嚇

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