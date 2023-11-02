「背包狂人」創辦人涉縱火遭羈押 疑另涉毒二度搜索

軍品商「背包狂人」劉姓創辦人，上月因涉嫌台北市內湖區「翔穩軍品」起火案，遭依公共危險罪羈押；偵辦過程檢警在劉男家中發現煙斗、植栽用品，懷疑劉男另涉毒，今早再度發動搜索，詳情調查釐清中。

據悉，起火案轄區內湖分局警方今早向台北看守所借提劉男配合返回桃園楊梅住處搜索，主因偵辦過程專案人員意外發現，劉男家住山區，家中出現煙斗、植栽用品等物，加上過濾劉男手機等證物，檢警懷疑劉男除涉嫌縱火，還另涉毒品案，為求慎重，二度搜索。

警方下午證實相關搜索行動，強調目前都還在偵詢調查當中，詳細案情有待釐清後適當說明，若查有不法定將究辦。

全案源於，10月7日晚上7時許，位於台北市內湖區的「翔穩軍品」，在打烊時段突然起火，店內大量商品被燒毀、燻黑，導致業者大量財物損失。警消發現，起火點有一只可遠端遙控的煙火點火器，恐有人為介入痕跡。

警方進一步發現，店家曾劉男有商業糾紛，店內監視器畫面顯示，一名身形特徵與劉男相符的男子，在案發前曾在店內晃蕩，消失在監視器死角數分鐘，研判劉男涉有重嫌。

警方10月10日持票搜索劉男住處，起獲點火器、鉗子、焊槍、電子遙控器等證物，但劉男否認涉案。

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