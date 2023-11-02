管制道路請勿亂入 金門警方已開罰75件將加強勸導

金城鎮中興路及莒光路為狹窄道路又是消防通道，金門縣政府在道路的入口處都有設置「禁止汽車進入」禁制標誌，全日禁止汽車進入但不限制機車，並全路段劃設禁止臨時停車標線（紅線），但還是有人偷開亂入，今年度迄今已經針對違規駛入開罰75件，提醒民眾配合，別跟荷包過不去。

警察局將針對各鄉鎮的道路違規停車及違規駛入管制道路的情形加強勸導、取締，以金城鎮民生路、民權路、民族路、北堤路、中興路及莒光路，金湖鎮中正路、復興路、林森路、自強路、黃海路、市港路，金沙鎮沙美市區道路、烈嶼鄉東林街等為重點執法區域。請民眾勿隨意將車輛駛入管制道路或違規停車，警察局將要求所屬各單位依據道路交通管理處罰條例，針對違規停車及違規駛入管制道路情形加強勸導、取締。

警方也說，有關汽車違規駛入管制道路部分，今年1至9月份計舉發75件，駛入管制道路行為依處罰條例第60條第2項規定，可處900元以上1800元以下罰鍰。

至於違規停車部分，經統計本年度1至9月份計舉發2645件，依處罰條例第56條規定，違規停車可處600元以上1200元以下罰鍰。相關常見違規停車情形如：「在禁止臨時停車處所停車」、「在槽化線」、「設有禁止停車標誌、標線之處所停車」、「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」、「不依順行方向停車」、「停車時間、位置、方式、車種不依規定」、「於身心障礙專用停車位違規停車」等。如果是並排停車，處汽車駕駛人2400元罰鍰。