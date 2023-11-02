登馬博橫斷不慎滑落邊坡 疑骨折膝傷黑鷹直升機救下山

一名55歲洪姓男子隨隊走馬博橫斷，不慎滑落邊坡，右腳疑似骨折，同行友人急向花蓮縣消防局求助，空勤花蓮駐地黑鷹直升機出動，將洪男吊掛下山，送往花蓮慈濟醫院治療。

花蓮縣消防局表示，今天上午9時接獲報案，一支8人登山隊10月31日從東埔進入，預計11月7日由中平林道下山。一行人今天行經花蓮縣卓溪鄉秀姑巒山附近時，洪姓男子不小心滑落邊坡，疑似骨折，右膝還有一道20公分長的開放性傷口，沒辦法行走，考量回程路況不佳，恐怕有危險，希望消防局派人救援。