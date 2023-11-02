聽新聞
test
0:00 / 0:00
被吊車左右飄 網轟死要拖 三重警澄清：拖吊車輔助輪故障
新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，途中行經新北市三重區五谷王北街，卻左右搖晃一路蛇行，後方用路人拍下上傳臉書社群，引發網友議論砲轟「輪胎轉向鎖住了死要拖」。新北市三重警分局澄清「是拖吊車輔助輪故障」所致，會要求民營拖吊業者加強裝備保養與檢查。
據了解，有民眾透過臉書社團「爆料公社二社」，貼文以「原來三重的拖車都這麼危險嗎，嚇死一堆車」分享影片，內容是指一輛新北市委外拖吊車，拖著一輛違停汽車，準備移置新北三重區五谷王北街拖吊場。不料，被拖汽車卻一路左右搖晃蛇行，嚇得他將影片上傳臉書社群，吸引網友留言議論。
有網友留言說「那個拖車司機準備要賠方向機了」、「漂移式拖吊」、「又是亂教方向盤打死拖車不敢拖，遇到超派照拖」、「違規仔以為方向盤打死車不會被拖走,想不到吧」、「直接掃路邊車」等話。
對此，三重警分局澄清，當天下午4時7分員警執行違規停車拖吊，正準備拖車返回拖吊場時，疑因民營拖吊車輔助輪發生故障，造成後方被拖行的違規車輛左右晃動，所幸當晚拖吊車慢速返回拖吊場，違規車輛沒有發生車損，途中也沒有發生事故。將要求拖吊業者相關裝備之檢查及保養，並於值勤途中隨時注意裝備狀態，避免發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言