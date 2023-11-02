被吊車左右飄 網轟死要拖 三重警澄清：拖吊車輔助輪故障

新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，途中行經新北市三重區五谷王北街，卻左右搖晃一路蛇行，後方用路人拍下上傳臉書社群，引發網友議論砲轟「輪胎轉向鎖住了死要拖」。新北市三重警分局澄清「是拖吊車輔助輪故障」所致，會要求民營拖吊業者加強裝備保養與檢查。

據了解，有民眾透過臉書社團「爆料公社二社」，貼文以「原來三重的拖車都這麼危險嗎，嚇死一堆車」分享影片，內容是指一輛新北市委外拖吊車，拖著一輛違停汽車，準備移置新北三重區五谷王北街拖吊場。不料，被拖汽車卻一路左右搖晃蛇行，嚇得他將影片上傳臉書社群，吸引網友留言議論。

有網友留言說「那個拖車司機準備要賠方向機了」、「漂移式拖吊」、「又是亂教方向盤打死拖車不敢拖，遇到超派照拖」、「違規仔以為方向盤打死車不會被拖走,想不到吧」、「直接掃路邊車」等話。