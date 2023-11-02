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被吊車左右飄 網轟死要拖 三重警澄清：拖吊車輔助輪故障

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，途中行經新北市三重區五谷王北街，卻左右搖晃一路蛇行，後方用路人拍下上傳臉書社群，引發網友議論砲轟「輪胎轉向鎖住了死要拖」。新北市三重警分局澄清「是拖吊車輔助輪故障」所致，會要求民營拖吊業者加強裝備保養與檢查。

據了解，有民眾透過臉書社團「爆料公社二社」，貼文以「原來三重的拖車都這麼危險嗎，嚇死一堆車」分享影片，內容是指一輛新北市委外拖吊車，拖著一輛違停汽車，準備移置新北三重區五谷王北街拖吊場。不料，被拖汽車卻一路左右搖晃蛇行，嚇得他將影片上傳臉書社群，吸引網友留言議論。

有網友留言說「那個拖車司機準備要賠方向機了」、「漂移式拖吊」、「又是亂教方向盤打死拖車不敢拖，遇到超派照拖」、「違規仔以為方向盤打死車不會被拖走,想不到吧」、「直接掃路邊車」等話。

對此，三重警分局澄清，當天下午4時7分員警執行違規停車拖吊，正準備拖車返回拖吊場時，疑因民營拖吊車輔助輪發生故障，造成後方被拖行的違規車輛左右晃動，所幸當晚拖吊車慢速返回拖吊場，違規車輛沒有發生車損，途中也沒有發生事故。將要求拖吊業者相關裝備之檢查及保養，並於值勤途中隨時注意裝備狀態，避免發生危險。

新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，行經五谷王北街，因左右搖晃一路蛇行，被後方用路人拍下上傳臉書社群，吸引網友議論。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，行經五谷王北街，因左右搖晃一路蛇行，被後方用路人拍下上傳臉書社群，吸引網友議論。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，行經五谷王北街，因左右搖晃一路蛇行，被後方用路人拍下上傳臉書社群，吸引網友議論。圖／臉書爆料公社二社
新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，行經五谷王北街，因左右搖晃一路蛇行，被後方用路人拍下上傳臉書社群，吸引網友議論。圖／臉書爆料公社二社
新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，行經五谷王北街，因左右搖晃一路蛇行，被後方用路人拍下上傳臉書社群，吸引網友議論。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛違規車被拖吊車拖走，行經五谷王北街，因左右搖晃一路蛇行，被後方用路人拍下上傳臉書社群，吸引網友議論。記者曾伯愷／翻攝

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