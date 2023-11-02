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醉漢汐止車站勒斃運將辯正當防衛 死者胞妹：我哥走了沒法說話

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子陳瑞祥涉在汐止火車站廣場，徒手勒斃林姓計程車司機，遭依殺人罪嫌起訴。全案行國民參審，今士林地方法院開庭，陳男僅認傷害致死罪，並首度辯稱他被死者拿玻璃瓶攻擊，才會正當防衛。訴訟參與人死者胞妹認為，哥哥被踢、還被勒頸，應調查清楚到底誰才是正當防衛。

男子陳瑞祥，今年4月6日喝爛醉在汐止火車站廣場，站在64歲計程車司機林男車輛後方「便溺」雙方因此爆發衝突，陳男過馬路，腳踢林男，涉嫌從後方徒手鎖喉勒頸，林男無法掙脫死亡。陳男遭當場逮捕，酒測值高達每公升1.07毫克，還不斷對員警說「我喜歡你們」，酒醒後聲稱「斷片全忘了」。

國民法官法庭行準備程序，訴訟參與人、死者的胞妹稱「我哥走了，沒辦法說話」，被告已經踢了哥哥，為何還要勒頸？到底是死者防衛，或是被告防衛，應調查清楚；另，被告可依能力先行賠償39萬餘元，但不代表家屬已原諒被告。

辯護人今稱，檢方起訴書上「心有未甘」、「叫囂」等文字，有使國民法官產生預斷之虞，且起訴書已混雜檢察官想法，司機拿玻璃瓶回擊卻略而不記載，沒有記載全部客觀事實，應修正起訴書用詞。

公訴檢察官稱，這是犯罪動機、犯罪過程記載，考慮殺人犯行重大，需要明示被告動機，說明在犯罪時間點殺害被害人，與犯罪事實密不可分，有記載必要，無誇大扭曲，無使國民法官產生不當推定，無預斷情形，符合規定無需修正。

檢方指出，反觀辯護人的書狀一直引用證物內容，有違國民法官法疑慮。另，辯護人的陳述已提早辯論，證據證明力不該在準備程序，如果起訴書不記載心有不甘等詞彙，難道被告是隨機殺人嗎？辯護人一再強調，不可讓國民法官以有色眼光接觸證物，避免產生預斷。法官諭知，對於爭執起訴書內容有無預斷，合議庭另行評議。

陳瑞祥今辯稱，只是想保護自己，但酒醉出力沒有辦法控制力道，他所犯行為是傷害致死罪。公訴檢察官當庭詢問，被告供詞今天第一次出現正當防衛過當，請辯護人和被告討論，看清楚卷證上司機拿起玻璃瓶攻擊陳男的時間點，到底是在遭勒頸前或勒頸後。

法官今整理爭點，被告遭檢方起訴的犯罪事實，究竟該當殺人罪未必故意，或傷害致死罪？被告在本案行為時，是否有正當防衛情狀？法官諭知此案將隨機方式抽150名候選國民法官，期日、地點另行通知。全案候核辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男在新北市汐止火車站前廣場，涉嫌動手勒斃計程車司機林男。圖／本報記者翻攝
陳男在新北市汐止火車站前廣場，涉嫌動手勒斃計程車司機林男。圖／本報記者翻攝
陳男涉嫌勒斃計程車司機林男，警方上銬逮捕陳男。圖／本報記者翻攝
陳男涉嫌勒斃計程車司機林男，警方上銬逮捕陳男。圖／本報記者翻攝

國民法官 殺人 計程車司機

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