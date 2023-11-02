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搭北捷橘線被摸下體 女PO文訴心情「我後怕的身體抖得厲害」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

有Dcard網友日前發文訴說搭乘台北捷運被性騷擾。網友表示，10月31日晚間在橘線往蘆洲方向搭車，在人潮擁擠的車廂內突然感覺褲子底部被觸碰，竟發現是一隻手，男子還直視自己，當下把對方推開，男子在大橋站隨人群下車，「我後怕的身體抖得越來越厲害」。

北市捷警隊第四分隊長王碧泉回應，男子於車廂的行為涉嫌性騷擾，受害者已於昨日聯繫捷運警察報案。警方申調相關監視器影像，釐清案情，據以偵辦。為維護捷運系統及旅客安全，如有類似情況，煩請於車廂內可按壓車門旁紅色通話鈕或撥打110報警，捷運警察、站務、保全立即協助處理。

女性網友透露，上月31日晚間6時許，正搭乘北捷往蘆洲方向，原本專心在構思作業內容草稿，突然覺得褲子底部有被觸碰的感覺，視線從螢幕往下移後，發現是一隻手，沿著手的方向看去，男子竟直視自己。

女網友表示，對方在試探，「試探我作不作為，如果我不敢出聲的話他一定會繼續，因為就連我已經找到那隻手的主人後，他的手仍舊徘徊在重要部位」，當下只是大力把對方推開，他趁著停靠大橋頭站隨人群下車。

「我後怕的身體抖得愈來愈厲害」，女網友說，自己很後悔沒有把凶手的樣貌拍下來，目測約30歲、短髮、身高165公分、穿棕灰色短袖、背藍黑色斜背包，能記得的就這麼多，沒照片可以給女孩們共同警惕，很抱歉。

女網友最後詢問，每次搭捷運都人擠人，若今後碰到性騷擾等事件卻沒有影片和目擊證人，該如何自保？能不再遇到是最好，但希望下次再遇到時，能不再讓凶手逃走。

台北捷運大橋頭站。圖／聯合報系資料照
台北捷運大橋頭站。圖／聯合報系資料照

捷運 車廂

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