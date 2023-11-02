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下公園打象棋牌「進化」成擲骰聚賭 頭份警方8度查獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市「下公園」是年長者和市民經常休憩的熱門場所，但常有老人在涼亭下打象棋公然聚賭，市民檢舉不斷，警方基於愛護長者之心，多次採取柔性勸導，但公園內「賭風」依舊，甚至從賭棋牌「進化」成為擲骰盅賭局，頭份警分局昨天接獲檢舉前往取締，查獲4人正擲骰子賭博，其中3人都已是七、八十歲的長者，依法查扣骰子、1900元賭金，將全案依賭博罪嫌移送法辦。

這已是頭份警方今年第8次在下公園查獲老人聚賭案件。頭份警分局呼籲，公園是公共場所，提供民眾休閒、運動、散步，為維護公園環境整潔及秩序，警方將嚴正執法，杜絕賭博及非法行為入侵公園，民眾如發現公園內有賭博情形，請向警方檢舉。

警方說，老人家在各地林蔭、公園下象棋、玩棋牌的情況很普遍，但以此公然聚賭也屢見不鮮，警方過去不時接獲檢舉前往取締，但也經常遭致「小題大作」的怨言，另一方面市民檢舉不斷，讓員警執法時「左右為難」，這次查獲涉嫌聚賭的情況，已從單純玩棋牌 變成擲骰子聚賭，涉及的賭博行為明確。

苗栗縣頭份市「下公園」常有老人在涼亭下聚賭，頭份警方昨天接獲檢舉前往取締，查獲4人正涉嫌擲骰子賭博。圖／警方提供
苗栗縣頭份市「下公園」常有老人在涼亭下聚賭，頭份警方昨天接獲檢舉前往取締，查獲4人正涉嫌擲骰子賭博。圖／警方提供
苗栗縣頭份市「下公園」是年長者和市民經常休憩的熱門場所，但常有老人在涼亭下打象棋公然聚賭，市民檢舉不斷。圖／警方提供
苗栗縣頭份市「下公園」是年長者和市民經常休憩的熱門場所，但常有老人在涼亭下打象棋公然聚賭，市民檢舉不斷。圖／警方提供

賭博 運動 苗栗縣

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