不知機油殼破裂！新北小貨車漏油1公里 害2騎士摔傷送醫

新北市樹林區一家汽修廠員工施男，昨天晚上將一輛小貨車開出試車，行經光興街時疑未注意機油殼破裂，導致機油沿途滲漏1公里，造成兩輛機車路過人車滑摔，所幸送醫急救沒有生命危險。警方獲報以車追人，循線通知施男到案說明，警詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌函送法辦，另依道交條例第20條之規定開單舉發。

據了解，施姓男子（59歲）是汽車修理廠員工，昨天晚上9時30分左右他將一輛維修好的小貨車開出試車，不料行經新北市樹林區光興街時，疑未注意到機油殼破裂，導致機油沿途滲漏約1公里。

昨晚11時許從事服務業的古男（22歲）、曾女（21歲），分騎兩輛機車準備回家，不料行經事故路段人車滑摔，造成古男左手手指擦傷；曾女右側肩膀、手肘、前臂擦挫傷，均意識清楚，緊急協助送醫急救，沒有生命危險。