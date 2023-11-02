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黑狗竄出撞上機車！騎士跌倒受驚 台中警開罰飼主

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區張姓市民昨天下午4時52分騎機車行經塗城路、光明路口時，突然有一隻狗從側邊竄出，與他的機車撞上，造成他當場人車倒地受傷。警方接獲路人報案，花了半小時在附近巷內找到撞人的黑狗，並依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」處罰狗主3百元以上6百元以下罰鍰，狗主另還要負擔傷者的治療責任。

霧峰警分局交通分隊說，張姓市民（67歲）人車倒地後，左腳受擦挫傷，所幸未有更嚴重傷害。他起身後將機車牽至路旁，對於自己被狗兒撞上很感不解並飽受驚嚇，後來由路人報案，他則自行就醫。

警員到場後，調閱監視錄影，並在附近巷內查找，後來看到那雙肇事的黑狗，並找到狗主詢問。狗主說，他當時騎機車出門，後來看到狗兒跟在後面，他想把狗兒帶回家，於是就轉向騎回家。但狗兒還在路的另一邊，狗兒可能為了追上他，一時心急才衝過馬路，與經過的張姓市民撞個正著。

警方說，突然的衝撞易讓騎士倒地受重傷，何況若是年事已高，更經不起跌倒，所幸張姓市民倒地後未受進一步傷害。警方呼籲，飼主帶愛寵外出時，一定要繫好牽繩並多加看顧，避免犬隻暴衝，使無辜民眾受傷行為或驚嚇。

台中市大里區張姓市民騎機車行經塗城路、光明路口時，突然有一隻狗從側邊竄出撞上他，造成他當場人車倒地受傷。圖／民眾提供
台中市大里區張姓市民騎機車行經塗城路、光明路口時，突然有一隻狗從側邊竄出撞上他，造成他當場人車倒地受傷。圖／民眾提供
台中市撞上機車的黑狗。圖／民眾提供
台中市撞上機車的黑狗。圖／民眾提供

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