快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林北投剪刀怪客作勢攻擊路人 拒答檢察官訊問恐嚇罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

江男涉持剪刀追逐女子，遭依恐嚇罪嫌起訴。圖／翻攝臉書靠北北投幫
江男涉持剪刀追逐女子，遭依恐嚇罪嫌起訴。圖／翻攝臉書靠北北投幫
日前出沒在台北市士林、北投區的剪刀怪客江姓男子，涉掏出剪刀作勢攻擊路人，有2名被害人驚嚇逃離現場，報案提告。警方日前巡邏盤查江男到案，沒想到江男面檢察官複訊，刻意拒絕回答相關案情，全案偵結遭依恐嚇罪嫌起訴。

起訴指出，今年9月10日上午6時許，被害人女子獨自騎機車庭等在唭哩岸捷運站前路邊，她與江男對到眼後，江男疑撈自己袋子裡紅色握柄剪刀作勢攻擊，女子心生畏懼騎車逃離現場。

臉書「靠北北投幫」貼文此事件，當時女子稱逃離過程中回頭看一下，「他居然真的追過來！他跑超快的，我立馬轉到右邊巷子裡，他居然已經追到巷口」、「嚇到我大便都縮起來啦！」「太驚魂就去警局報案」。

事隔一天，9月11日晚上9時許，蔡姓男子走在天母西路20號前人行道，江男疑自認遭蔡男噴水，用台語質問「你是在噴三小」涉嫌拿剪刀作勢想加害蔡男。

蔡男報案稱，根本沒有噴水這件事。士林及北投警方調閱監視器，查出涉案人為43歲江姓男子，平時居無定所。石牌派出所長陳俊宇、員警楊炘錡，日前巡邏發現江男在路上閒晃，隨即查獲到案。

剪刀怪客落網後面對檢察官，明明可正常陳述，刻意拒絕回答任何與案件相關的問庭。檢察官認定他並非行駛緘默權，而是「刻意拒絕回答」全案依恐嚇罪嫌起訴，剪刀、螺絲起罪建請宣告沒收。

江男涉持剪刀追逐女子，遭依恐嚇罪嫌起訴。圖／翻攝臉書靠北北投幫
江男涉持剪刀追逐女子，遭依恐嚇罪嫌起訴。圖／翻攝臉書靠北北投幫

北投 檢察官 恐嚇

延伸閱讀

北投影視音三度流標！議員籲適時調整 北市：先行ROT

士林男警留職停薪2次…復職卻拿冰糖換K他命 記2大過免職

士林員警出事了！檢方搜索約談中 警：毋枉毋縱

2023北美館「街事美術館」本周六即將在北投梅庭精巧開展

相關新聞

國1北向頭屋路段大貨車翻覆「全線封閉」 高公局成立緊急應變小組

高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向129公里處苗栗頭屋路段，今天下午12時20分，發生1輛大貨車翻車事故，占用...

下公園打象棋牌「進化」成擲骰聚賭 頭份警方8度查獲

苗栗縣頭份市「下公園」是年長者和市民經常休憩的熱門場所，但常有老人在涼亭下打象棋公然聚賭，市民檢舉不斷，警方基於愛護長者...

搭北捷橘線被摸下體 女PO文訴心情「我後怕的身體抖得厲害」

有Dcard網友日前發文訴說搭乘台北捷運被性騷擾。網友表示，10月31日晚間在橘線往蘆洲方向搭車，在人潮擁擠的車廂內突然...

不知機油殼破裂！新北小貨車漏油1公里 害2騎士摔傷送醫

新北市樹林區一家汽修廠員工施男，昨天晚上將一輛小貨車開出試車，行經光興街時疑未注意機油殼破裂，導致機油沿途滲漏1公里，造...

黑狗竄出撞上機車！騎士跌倒受驚 台中警開罰飼主

台中市大里區張姓市民昨天下午4時52分騎機車行經塗城路、光明路口時，突然有一隻狗從側邊竄出，與他的機車撞上，造成他當場人...

士林北投剪刀怪客作勢攻擊路人 拒答檢察官訊問恐嚇罪起訴

日前出沒在台北市士林、北投區的剪刀怪客江姓男子，涉掏出剪刀作勢攻擊路人，有2名被害人驚嚇逃離現場，報案提告。警方日前巡邏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。