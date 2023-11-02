士林北投剪刀怪客作勢攻擊路人 拒答檢察官訊問恐嚇罪起訴

江男涉持剪刀追逐女子，遭依恐嚇罪嫌起訴。圖／翻攝臉書靠北北投幫 日前出沒在台北市士林、北投區的剪刀怪客江姓男子，涉掏出剪刀作勢攻擊路人，有2名被害人驚嚇逃離現場，報案提告。警方日前巡邏盤查江男到案，沒想到江男面檢察官複訊，刻意拒絕回答相關案情，全案偵結遭依恐嚇罪嫌起訴。

起訴指出，今年9月10日上午6時許，被害人女子獨自騎機車庭等在唭哩岸捷運站前路邊，她與江男對到眼後，江男疑撈自己袋子裡紅色握柄剪刀作勢攻擊，女子心生畏懼騎車逃離現場。

臉書「靠北北投幫」貼文此事件，當時女子稱逃離過程中回頭看一下，「他居然真的追過來！他跑超快的，我立馬轉到右邊巷子裡，他居然已經追到巷口」、「嚇到我大便都縮起來啦！」「太驚魂就去警局報案」。

事隔一天，9月11日晚上9時許，蔡姓男子走在天母西路20號前人行道，江男疑自認遭蔡男噴水，用台語質問「你是在噴三小」涉嫌拿剪刀作勢想加害蔡男。

蔡男報案稱，根本沒有噴水這件事。士林及北投警方調閱監視器，查出涉案人為43歲江姓男子，平時居無定所。石牌派出所長陳俊宇、員警楊炘錡，日前巡邏發現江男在路上閒晃，隨即查獲到案。