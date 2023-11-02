開業不到一個月！三重警破棋牌社賭博 抓36人送辦

一個月前陳姓男子在新北市三重區開設麻將休閒會館，轄區警日前網路巡邏發現會館疑似掛羊頭賣狗肉經營賭場派員埋伏監控。上個月28日下午警見時機成熟，持搜索票前往查緝，當場查獲不法事證，查扣相關證物，連同陳男、工作人員、賭客等36人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送36人法辦。

據了解，陳姓男子（31歲）今年9月底以「麻將休閒館」名義，掛羊頭賣狗肉在新北市三重區力行路二段開設賭場。所有入內賭客入場時須先繳交200元「清潔費」、檢查身上有否帶足現金才可進入。

賭客輸贏以1比1籌碼兌換現金方式，只要哪桌先打完兩圈之後，便由現場工作人員引領至會館後方以籌碼換現金結算。三重警方日前網路巡邏發現，這家麻將休閒會館以掛羊頭賣狗肉方式，暗地裡供人賭博獲取營利。立即組成專案小組埋伏調查。