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開業不到一個月！三重警破棋牌社賭博 抓36人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一個月前陳姓男子在新北市三重區開設麻將休閒會館，轄區警日前網路巡邏發現會館疑似掛羊頭賣狗肉經營賭場派員埋伏監控。上個月28日下午警見時機成熟，持搜索票前往查緝，當場查獲不法事證，查扣相關證物，連同陳男、工作人員、賭客等36人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送36人法辦。

據了解，陳姓男子（31歲）今年9月底以「麻將休閒館」名義，掛羊頭賣狗肉在新北市三重區力行路二段開設賭場。所有入內賭客入場時須先繳交200元「清潔費」、檢查身上有否帶足現金才可進入。

賭客輸贏以1比1籌碼兌換現金方式，只要哪桌先打完兩圈之後，便由現場工作人員引領至會館後方以籌碼換現金結算。三重警方日前網路巡邏發現，這家麻將休閒會館以掛羊頭賣狗肉方式，暗地裡供人賭博獲取營利。立即組成專案小組埋伏調查。

上個月28日下午4時30分左右警見時機成熟，持搜索票前往查緝，當場查獲不法事實，查扣賭資16萬2000元、抽頭金1萬8501元、籌碼面額7萬2000元、及賭博工具等相關證物，連同陳姓男子、2名工作人、賭客33人一併帶回偵辦。警詢後依賭博罪嫌將33人移送法辦。

新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方查扣相關證物。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方查扣相關證物。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新新北市三重這家麻將休閒會館上網攬客，遭警查獲涉賭依法究辦。圖／警方提供
新新北市三重這家麻將休閒會館上網攬客，遭警查獲涉賭依法究辦。圖／警方提供
新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區力行路二段一家麻將休閒會館，掛羊頭賣狗肉開設賭場遭警查獲，連同負責人在內36人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重這家麻將休閒會館上網攬客，遭警查獲涉賭依法究辦。圖／警方提供
新北市三重這家麻將休閒會館上網攬客，遭警查獲涉賭依法究辦。圖／警方提供

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