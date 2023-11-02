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羅姓藝人遭爆偷拍性騷 若調查確定「最高處10萬罰鍰」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一名女網友控訴，上周末到桃園萬聖城參觀遭「羅姓藝人」拍照騷擾。圖／翻攝自Dcard
一名女網友控訴，上周末到桃園萬聖城參觀遭「羅姓藝人」拍照騷擾。圖／翻攝自Dcard
知名某羅姓男藝人近日遭指控，上周末有女子打扮成兔女郎到桃園萬聖城玩，遇到羅姓藝人對她強拍照，涉嫌性騷擾。女子昨晚赴警局對羅姓藝人提出申訴，警方已依規定受理，家防中心指出若性騷擾行為成立，將依法裁處最高10萬元罰鍰。

女子上個月30日在Dcard發文，稱29日晚間穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖節參觀，走在路上遇到某羅姓藝人冒出來詢問「欸可以拍你們嗎？」對此女子回應「不行耶，謝謝」便走過。過了3分鐘羅姓藝人突跑回她們面前，舉起手機對著她強拍，挑釁喊「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦。」同行友人則反應很快地擋在鏡頭前，直言當下真的嚇傻了，事後到活動現場的機動派出所報案。

由於當天女子還有要事，直到昨晚赴警局做筆錄，同時提出申訴；桃園警分局指出，針對女子指控某羅姓藝人涉嫌性騷擾一事已依規定受理，近期將通知男方到案說明。

家防中心則說，查本案當事人已向警方提出申訴，待男方到案說明後，將由警方召開性騷擾案件調查會議評議，倘經調查性騷擾行為成立，就會移請桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心裁處，依性騷擾防治法裁處1至10萬元不等罰鍰。

另網友紛紛猜測羅姓藝人身分，但有網友指出自己也在現場「這女孩在說謊」，稱當時男方與很多人拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看，男方很有禮貌問女子能不能拍照，女子卻和友人挑釁拒絕並大聲嘲笑，接著說「拍我可以報警喔」，男方才回答「這裡是公共場合，是可以拍的，妳懂不懂法律？」隨即離開。網友強調現場和原發文描述的完全不一樣，警方則表示因網友說法非當事人，僅列入參考。

性騷擾 桃園

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