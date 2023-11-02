南彰北斗馬達電線竊案頻傳！農民氣炸 警方逮二嫌送辦

南彰化傳出多起電纜、馬達失竊案，北斗警方鍥而不捨，連破兩案，溪州鄉東州村共有10處電線遭竊，由於正值稻米收割期正需電力抽水灌溉，農民氣得跳腳，田尾鄉也有正在興建中豬舍被竊近一百公尺電纜線，警方已分別查獲林姓、余姓男子涉嫌行竊，逮捕二人移送法辦。

溪州鄉東州村光路附近農田日前多處抽水馬達電線遭竊，溪州分駐所獲報後清查該路段共有10處電線遭竊，導致無法抽水灌溉，嚴重影響稻米收成，粗估農民損失約1萬6千元。

農民氣憤表示，被偷的每截電線竊賊可能只能賣一百多元，他們卻要花上二千元修復，竊賊實在應被關久一點。

北斗警分局溪州分駐所所長吳政坐與員警清查轄內前科犯，並調閱路口監視器，發現一名身著黑色上衣，騎乘腳踏車滿臉鬍渣林姓男子(42歲)於案發現場徘徊，涉嫌重大，前往林男溪州家中搜索，查獲犯案工具美工刀及虎口鉗2把，林男坦承犯行，但稱電線已都被他丟了，警方依依竊盜罪嫌將他移送彰化地檢署偵辦。

而田尾鄉也有興建中豬舍連續數日遭小偷潛入偷竊近一百公尺電纜線，導致輸送電線斷電無法繼續施工，民眾損失約4萬8千元。