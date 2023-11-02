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國1北向頭屋路段大貨車翻覆「全線封閉」 高公局成立緊急應變小組
高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向129公里處苗栗頭屋路段，今天下午12時20分，發生1輛大貨車翻車事故，占用全線車道，暫時封閉全線拖吊處理中，回堵3公里。
高公局中分局表示，請用路人提前下苗栗交流道，接台72線，再由頭屋交流道進入國道，以避開壅塞路段。
高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第2大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。
高公局中分局說，若要上國道前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。
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