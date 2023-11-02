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台南分署法拍會撿便宜 2016年光陽機車1元起標

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署下周二（7日）上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2016年份、2019年份光陽機車、馬自達轎車、五十鈴小貨車、福特小貨車外，還有金幣、舊鈔及紫雲燒陶椅一對等，歡迎民眾前來撿便宜。

台南分署表示，這次拍賣動產部分，較吸睛的物件有12枚金幣，分別為1盎司4枚、2分之1盎司3枚、4分之1盎司1枚、10分之1盎司2枚、20分之1盎司2枚，第一次拍賣，定有底價。另2016年份光陽機車124CC，該車僅滯欠燃料費900元，第一次拍賣，不定底價，1元起標。

至於不動產拍賣兼採通訊投標的方式，民眾可以親至台南分署索取或至網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買標的及願出價額，填具投標書連同應繳保證金妥為密封，並依台南分署規定標封之格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。並請民眾於投標前詳細了解拍賣公告上記載。

台南分署指出，為方便民眾觀覽拍賣物，分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南分署指出，這次拍賣動產部分，較吸睛的物件有12枚金幣，第一次拍賣，定有底價。圖／台南分署提供
台南分署指出，這次拍賣動產部分，較吸睛的物件有12枚金幣，第一次拍賣，定有底價。圖／台南分署提供
台南分署指出，2016年份光陽機車124CC，該車僅滯欠燃料費900元，第一次拍賣，不定底價，1元起標。圖／台南分署提供
台南分署指出，2016年份光陽機車124CC，該車僅滯欠燃料費900元，第一次拍賣，不定底價，1元起標。圖／台南分署提供

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