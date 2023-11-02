快訊

台東校園又出事！學生嬉鬧中起爭執 持辣椒水攻擊9人送醫

阿嬤咬定「1歲半小孫子偷兩千元」！ 爸爸這樣回應網讚超帥

確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

8人攀登馬博橫斷1人滑落邊坡腳傷 直升機吊掛送醫

中央社／ 花蓮縣2日電

一行8人登山隊伍10月31日攀登馬博橫斷路線，預計7日由卓溪鄉中平林道下山，其中洪姓隊員不慎滑落邊坡，腳部受傷，向警消求援，空勤直升機今天上午吊掛成功，送醫治療。

花蓮縣消防局表示，今天上午9時許接獲民眾報案，登山隊伍共8人，10月31日從南投東埔入山，預計11月7日由卓溪鄉中平林道出，其中洪姓隊員因不慎滑落邊坡，導致腳部創傷、肢體無力，登山隊伍因考量回程路況不佳恐生危險，因而向消防局求援。

消防局確認傷患資訊後，立即集結搜救人員並連繫空勤總隊、林業署花蓮分署玉里工作站等共先遣搜救5人，於玉里分隊集結清點裝備後，由直升機空中部隊及地面步行部隊同時前往救援。

今天上午天候狀況良好，空勤總隊直升機約11時起飛前往秀馬山屋遺址附近，成功吊掛傷患，經初步評估後，搜救人員立即給予救護處置，順利將傷患後送至花蓮德興運動場落地，交由救護車送花蓮慈濟醫院治療。

花蓮縣消防局指出，此山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」開罰。

花蓮 直升機

延伸閱讀

人為縱火？嘉義市友愛路10間店面燒毀 消防局採證送署鑑識

澎湖直升機空中轉診暴力 陳光復譴責

港再截獲2批南亞人蛇 9天逮捕7批共108人

澎湖後送監獄收容人傳空中暴力 航空救護員遭毆成傷

相關新聞

國1北向頭屋路段大貨車翻覆「全線封閉」 高公局成立緊急應變小組

高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向129公里處苗栗頭屋路段，今天下午12時20分，發生1輛大貨車翻車事故，占用...

影／北市男深夜建中旁鋸樹 要「廢物利用」 警傻眼送辦

杜姓男子是保全，家住建國中學附近，日前看到建中旁的一棵行道樹僅剩樹頭，但還有逾30公分高度，異想天開拿出工具開始鋸樹，想...

士林北投剪刀怪客作勢攻擊路人 拒答檢察官訊問恐嚇罪起訴

日前出沒在台北市士林、北投區的剪刀怪客江姓男子，涉掏出剪刀作勢攻擊路人，有2名被害人驚嚇逃離現場，報案提告。警方日前巡邏...

開業不到一個月！三重警破棋牌社賭博 抓36人送辦

一個月前陳姓男子在新北市三重區開設麻將休閒會館，轄區警日前網路巡邏發現會館疑似掛羊頭賣狗肉經營賭場派員埋伏監控。上個月2...

羅姓藝人遭爆偷拍性騷 若調查確定「最高處10萬罰鍰」

知名某羅姓男藝人近日遭指控，上周末有女子打扮成兔女郎到桃園萬聖城玩，遇到羅姓藝人對她強拍照，涉嫌性騷擾。女子昨晚赴警局對...

國1北上頭屋路段中午聯結車翻覆 駕駛輕傷北上僅剩路肩通行

一輛聯結車今天中午12點半左右在國道1號苗栗縣頭屋鄉北上路段失控翻覆，僅餘路肩可以通行，苗栗縣政府消防局據報趕到場，救出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。