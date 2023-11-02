8人攀登馬博橫斷1人滑落邊坡腳傷 直升機吊掛送醫

一行8人登山隊伍10月31日攀登馬博橫斷路線，預計7日由卓溪鄉中平林道下山，其中洪姓隊員不慎滑落邊坡，腳部受傷，向警消求援，空勤直升機今天上午吊掛成功，送醫治療。

花蓮縣消防局表示，今天上午9時許接獲民眾報案，登山隊伍共8人，10月31日從南投東埔入山，預計11月7日由卓溪鄉中平林道出，其中洪姓隊員因不慎滑落邊坡，導致腳部創傷、肢體無力，登山隊伍因考量回程路況不佳恐生危險，因而向消防局求援。

消防局確認傷患資訊後，立即集結搜救人員並連繫空勤總隊、林業署花蓮分署玉里工作站等共先遣搜救5人，於玉里分隊集結清點裝備後，由直升機空中部隊及地面步行部隊同時前往救援。

今天上午天候狀況良好，空勤總隊直升機約11時起飛前往秀馬山屋遺址附近，成功吊掛傷患，經初步評估後，搜救人員立即給予救護處置，順利將傷患後送至花蓮德興運動場落地，交由救護車送花蓮慈濟醫院治療。

花蓮縣消防局指出，此山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」開罰。