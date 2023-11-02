林口機車左切擦撞小貨車 騎士右摔人車卡困大台北公車底

今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝 林姓男子今天上午騎機車經過新北市林口區中山路，見右前方一輛大台北920號公車停在公車停靠區內，林男往左急切，不慎與後方小貨車碰撞，導致林男人車往右跌摔，卡進公車車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視騎士肢體多處受傷流血，緊急送醫急救目前沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（65歲）今天上午11時許騎乘一輛機車，沿著新北市林口區中山路執行，途中行經新北市林口區中山路145號前，見單姓男子（47歲）駕駛的大台北920號公車停在公車停等區，林男急往左切欲繞過公車通行，卻不慎與左後方溫男（43歲）所駕駛的小貨車發生碰撞。