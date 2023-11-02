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林口機車左切擦撞小貨車 騎士右摔人車卡困大台北公車底

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子今天上午騎機車經過新北市林口區中山路，見右前方一輛大台北920號公車停在公車停靠區內，林男往左急切，不慎與後方小貨車碰撞，導致林男人車往右跌摔，卡進公車車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視騎士肢體多處受傷流血，緊急送醫急救目前沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（65歲）今天上午11時許騎乘一輛機車，沿著新北市林口區中山路執行，途中行經新北市林口區中山路145號前，見單姓男子（47歲）駕駛的大台北920號公車停在公車停等區，林男急往左切欲繞過公車通行，卻不慎與左後方溫男（43歲）所駕駛的小貨車發生碰撞。

撞擊瞬間林男人車向右摔滑，一度卡進公車右後車底動彈不得。新北市消防局獲報出動人車趕抵協助林男脫困，檢視林男有意識能對答、肢體多處受傷流血，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。林男酒測值抽血代驗，單、溫兩男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市林口區中山路145號前發生3車事故，騎士人車一度卡困公車車底，新北消防人車馳援協助困送醫沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
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公車 林口

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