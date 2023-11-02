影／北市男深夜建中旁鋸樹 要「廢物利用」 警傻眼送辦

杜姓男子是保全，家住建國中學附近，日前看到建中旁的一棵行道樹僅剩樹頭，但還有逾30公分高度，異想天開拿出工具開始鋸樹，想把木頭帶回家，民眾深夜見到「砍樹怪客」認為怪異報警。警方趕抵，確認他不是公園處人員，儘管他喊冤說，「樹木這樣很可惜」，仍被依竊盜罪送辦、社維法裁罰。

警方到場，發現他已經把樹木成功鋸下放在機車椅墊上，差點被他帶走，行為十分誇張。記者翁至成／翻攝

中正二分局南海路派出所日前深夜10點多獲報，和平西路二段與寧波西街口疑有不法情事趕抵，報案民眾稱有男子在建中旁的路樹偷鋸樹。

杜男（54歲）當時已經鋸了約20分鐘，早順利把一段木頭鋸下，正要收拾工具離去被警方攔下，警問「你是什麼單位的？」杜男坦承自己是一般民眾，並非相關處理人員，供稱「路樹已經死去，放著很可惜，所以才想帶回去廢物利用」。