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影／北市男深夜建中旁鋸樹 要「廢物利用」 警傻眼送辦
杜姓男子是保全，家住建國中學附近，日前看到建中旁的一棵行道樹僅剩樹頭，但還有逾30公分高度，異想天開拿出工具開始鋸樹，想把木頭帶回家，民眾深夜見到「砍樹怪客」認為怪異報警。警方趕抵，確認他不是公園處人員，儘管他喊冤說，「樹木這樣很可惜」，仍被依竊盜罪送辦、社維法裁罰。
中正二分局南海路派出所日前深夜10點多獲報，和平西路二段與寧波西街口疑有不法情事趕抵，報案民眾稱有男子在建中旁的路樹偷鋸樹。
杜男（54歲）當時已經鋸了約20分鐘，早順利把一段木頭鋸下，正要收拾工具離去被警方攔下，警問「你是什麼單位的？」杜男坦承自己是一般民眾，並非相關處理人員，供稱「路樹已經死去，放著很可惜，所以才想帶回去廢物利用」。
由於路樹是台北市的公產，是公園處負責管理，並非無主物，杜男行為已經觸法，警方把木頭查扣後請他到派出所製作筆錄，依竊盜罪函送法辦，並依社維法第75條第二款「毀損路燈、交通號誌、道旁樹木或其他公共設施者」處6000元以下罰緩。
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