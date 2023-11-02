北市男鋸行道樹頭稱想廢物利用 涉竊盜等罪送辦
台北市一名杜姓男子持工具鋸行道樹樹頭，警方接獲民眾檢舉到場調查，確認他未獲相關管理單位許可，他供稱是看見樹頭已死想帶回廢物利用，全案依涉竊盜罪及社維法送辦。
台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下南海路派出所於9月30日晚間10時許接獲民眾舉報，指一名男子正在和平西路2段、寧波西街口鋸行道樹，形跡相當可疑。獲報後，隨即派員到場查處。
經調查了解，涉案的54歲杜男從事保全工作，且為附近住戶，他向警方供稱因看見此樟樹樹頭已死，若在此爛掉很浪費，才想要鋸下並帶回廢物利用。
警方查證確認杜男並未獲相關管理單位（台北市公園處）許可，已涉違反刑法竊盜罪及社會秩序維護法第75條第2項毀損道旁樹木規定，立即依法偵辦。
中正第二警分局提醒，路旁行道樹都有主管機關專責管理，並非無主物，呼籲民眾切勿未經許可便擅自據為己有而誤踩法律紅線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言