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北市男鋸行道樹頭稱想廢物利用 涉竊盜等罪送辦

中央社／ 台北2日電

北市一名杜姓男子持工具鋸行道樹樹頭，警方接獲民眾檢舉到場調查，確認他未獲相關管理單位許可，他供稱是看見樹頭已死想帶回廢物利用，全案依涉竊盜罪及社維法送辦。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下南海路派出所於9月30日晚間10時許接獲民眾舉報，指一名男子正在和平西路2段、寧波西街口鋸行道樹，形跡相當可疑。獲報後，隨即派員到場查處。

經調查了解，涉案的54歲杜男從事保全工作，且為附近住戶，他向警方供稱因看見此樟樹樹頭已死，若在此爛掉很浪費，才想要鋸下並帶回廢物利用。

警方查證確認杜男並未獲相關管理單位（台北市公園處）許可，已涉違反刑法竊盜罪及社會秩序維護法第75條第2項毀損道旁樹木規定，立即依法偵辦。

中正第二警分局提醒，路旁行道樹都有主管機關專責管理，並非無主物，呼籲民眾切勿未經許可便擅自據為己有而誤踩法律紅線。

行道樹 北市 竊盜

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