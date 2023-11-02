網紅陳沂公司戶頭收到1千捲入詐欺挨告 反控對方誣告

網紅陳沂。記者房荷庭／攝影 網紅陳沂的公司「快樂冠軍」戶頭日前收到1千元匯款，經查，源於一名男子網購中古手機，依賣家指示匯款至指定帳戶卻未收到商品，男子提告陳沂涉嫌詐欺。台北地檢署今傳喚雙方出庭，陳沂否認詐欺事件，將對男子提告涉嫌誣告；男子則表示，他只是買手機，沒想到卻捲入網紛爭，感到相當難過。

上周二，陳沂在臉書發文，指出公司帳戶「快樂冠軍」收到1千元匯款，但因金流往來眾多，直到她收到警局通知因涉嫌詐欺須做筆錄，查看存摺才知道有這筆匯款。

男子上網買手機，價金兩千塊，賣家要求買家分別匯到兩個戶頭，一個是陳沂公司戶、另一個是團購主「麻醫」邱豑慶的公司戶頭。事後，原告因沒有收到手機，賣家關閉臉書社團，才去警局報案。

陳沂表示，奉公守法的老百姓突戶頭突然多出一筆錢，接連捲入詐欺案，實在是禍從天上來，呼籲民眾要特別小心，今天她已向檢方澄清，完全不知悉詐欺案件。

陳沂指出，先前她未對外透露捲入詐欺案，但是網紅馮語婷卻知悉偵查庭時間並指控「陳沂現在是一名詐欺嫌疑犯」，她才不得不出來說明，自認非常倒楣。

男子表示，他有把開庭資料妥善收好，甚至沒有告訴家人要去開庭，他覺得因2千元而去開庭有點丟臉，如果現場能和解就和解，也無法確認馮語婷帳戶的真偽。

陳沂說，事件仍有許多疑點有待釐清，準備要對男子提告涉嫌誣告；另外，馮語婷指稱她是詐欺犯、車手及人頭戶，她已在今年8月間，對馮提告涉犯誹謗罪嫌。

對此，男子表示，自己網購買到詐騙商品才提告，陳沂堅持要對他提告涉嫌誣告罪，原價兩千元的手機，中古價以1千元賣出並不奇怪，買手機卻遭網友數落「是很摳、很小氣的人」，讓他感到有點難過。