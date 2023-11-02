影／國道撞180公分「巨獸」駕駛還原現場：還在驚嚇中

37歲藍姓女駕駛前天晚間10點30分，行經國道三號北向360公里處關廟路段，撞到一頭體長180公分闖入國道的水鹿。藍女受傷送醫，水鹿魂斷，女駕駛今天受訪表示，還在驚嚇中，久久不能平復。

前天晚間傳出國道三號北向360公里處關廟路段，女駕駛撞到一頭體長180公分闖的水鹿，駕駛受傷送醫，水鹿魂斷國道。圖／民眾提供

藍女表示，行駛在中間車道，時速約90公里，當下只有她一人開車，光源非常微弱，開到關廟路段時，發現一頭深咖啡色的動物橫站在中間車道，煞車不及，從牠側面撞上。她還說，本來以為是頭牛，忍痛下車查看發現原來是撞到一頭鹿。

藍女指出，撞到當下正副駕駛座的安全氣囊都爆開，不久後車頭開始冒煙，車頭左側凹陷較為嚴重，可能水箱受損非常嚴重。至於藍女傷勢如何，她表示，胸口挫傷、左手前臂瘀青等，但主要是「還在驚嚇中」現在做夢還是會夢見當下情況，久久不能平復。

這起事件發生在前晚10點30分左右，藍女開著休旅車行經國道三號360公里處關廟路段時，因煞車不及撞到一隻體長180公分的水鹿。