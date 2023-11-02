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即刻救援！彰化警車開道10分趕抵醫院 4月大昏迷女嬰獲救
彰化縣鹿港鎮一名4個月大女嬰，上月31日晚間突然口吐鮮血，陷入昏迷，她的祖父開車送醫遇下班交通尖峰時段，情急下，衝到鹿港分局頂番派出所請求協助， 員警立即開警車鳴警笛開道，原本30分鐘路途，只花了10分鐘就抵達醫院，挽回女嬰的小生命。警察局長張國雄今天獲知後，決定表揚熱心助人的員警。
鹿港警分局指出示，上月31日晚間6時44分許，鹿港鎮倪姓鎮民神情緊張衝進頂番派出所，向備勤的警員徐銘峯表示他4個月的孫女，在家突然身體不適，口吐鮮血，而且意識模糊陷入昏迷，他急著開車載她送往彰化基督教醫院兒童醫院急救，卻因途中車流量大，還有塞車情況，為避免延誤就醫，向警方求援。
徐銘峯立即向所長李賢達報告，並主動開警車開道，倪姓男子、家人及女嬰2人開車跟隨，沿著鳴著警笛疾駛，原本需要30分鐘途程，只花了10分鐘就抵達彰化基督教醫院兒童醫院，倪抱著孫女進入醫院，在醫護人員接手後，從鬼門關救回孫女的小生命。倪男對警方熱心協助，深表感激。
彰化縣警察局長張國雄今天獲知警員徐銘峯的熱心助人的事蹟後，對於徐銘峯處事態度積極、警覺性高、能及時給予民眾關懷及協助，順利挽救女嬰生命，表示肯定，充分提升警察的正面形象，決定將給予徐銘峯獎勵。
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