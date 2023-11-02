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台南青年開VOLVO超速失控撞護欄 消防協助脫困送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

經警方酒測，顏男並無酒駕情事，至於肇事原因，仍待進一步釐清。圖／讀者提供
經警方酒測，顏男並無酒駕情事，至於肇事原因，仍待進一步釐清。圖／讀者提供
今晨4時許，30多歲顏姓男子駕駛進口VOLVO轎車載20多歲林姓男子，沿台南巿公園南路左轉公園路時超速失控衝上人行道自撞人行道上無障礙坡道護欄才停止，顏因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，經消防局人員到場協助脫困，連同林一起送醫治療，幸無大礙。

台南市警五分局調查，顏男經酒測，酒測值為0，並無酒駕情事。至於肇事原因，警方表示，仍待進一步釐清。

警方調查，顏駕車沿公園南路左轉公園路時，超速失控衝上人行道，自撞人行道上無障礙坡道護欄才停止，因力道過大，整個車頭幾乎鑲嵌在無障礙坡道護欄之上，顏也因因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，消防人員花功夫協助他脫困，全身多處擦挫傷，意識清楚。

另坐在副駕駛座上的林則自行下車，也有擦挫傷，救護人員將顏、林2人送往醫院治療，無生命危險。

警方呼籲駕駛人，務必依速限規定行駛，勿疲勞駕駛，並注意車前狀況，保持安全距離，確保行車安全。

顏男轎車自撞後因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，動彈不得，經消防人員到場協助脫困，連同副駕駛座上林姓男子一起送醫。圖／讀者提供
顏男轎車自撞後因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，動彈不得，經消防人員到場協助脫困，連同副駕駛座上林姓男子一起送醫。圖／讀者提供
今晨4時許，30多歲的顏姓男子駕駛VOLVO轎車，經台南北區公園南路與公園路口，自撞斑馬線前的無障礙坡道。圖／讀者提供
今晨4時許，30多歲的顏姓男子駕駛VOLVO轎車，經台南北區公園南路與公園路口，自撞斑馬線前的無障礙坡道。圖／讀者提供

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