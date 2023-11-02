台南青年開VOLVO超速失控撞護欄 消防協助脫困送醫

經警方酒測，顏男並無酒駕情事，至於肇事原因，仍待進一步釐清。圖／讀者提供 今晨4時許，30多歲顏姓男子駕駛進口VOLVO轎車載20多歲林姓男子，沿台南巿公園南路左轉公園路時超速失控衝上人行道，自撞人行道上無障礙坡道護欄才停止，顏因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，經消防局人員到場協助脫困，連同林一起送醫治療，幸無大礙。

台南市警五分局調查，顏男經酒測，酒測值為0，並無酒駕情事。至於肇事原因，警方表示，仍待進一步釐清。

警方調查，顏駕車沿公園南路左轉公園路時，超速失控衝上人行道，自撞人行道上無障礙坡道護欄才停止，因力道過大，整個車頭幾乎鑲嵌在無障礙坡道護欄之上，顏也因因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，消防人員花功夫協助他脫困，全身多處擦挫傷，意識清楚。

另坐在副駕駛座上的林則自行下車，也有擦挫傷，救護人員將顏、林2人送往醫院治療，無生命危險。