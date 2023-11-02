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台南青年開VOLVO超速失控撞護欄 消防協助脫困送醫
今晨4時許，30多歲顏姓男子駕駛進口VOLVO轎車載20多歲林姓男子，沿台南巿公園南路左轉公園路時超速失控衝上人行道，自撞人行道上無障礙坡道護欄才停止，顏因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，經消防局人員到場協助脫困，連同林一起送醫治療，幸無大礙。
台南市警五分局調查，顏男經酒測，酒測值為0，並無酒駕情事。至於肇事原因，警方表示，仍待進一步釐清。
警方調查，顏駕車沿公園南路左轉公園路時，超速失控衝上人行道，自撞人行道上無障礙坡道護欄才停止，因力道過大，整個車頭幾乎鑲嵌在無障礙坡道護欄之上，顏也因因安全氣囊爆開，遭夾在駕駛座上，消防人員花功夫協助他脫困，全身多處擦挫傷，意識清楚。
另坐在副駕駛座上的林則自行下車，也有擦挫傷，救護人員將顏、林2人送往醫院治療，無生命危險。
警方呼籲駕駛人，務必依速限規定行駛，勿疲勞駕駛，並注意車前狀況，保持安全距離，確保行車安全。
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