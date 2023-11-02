月老牽錯線？嘉義民雄詭譎男 脫褲磨蹭機車上黃雨衣
一名行為詭譎男子4天前晚上8點左右，跑到嘉義縣民雄農工對面租屋處停車場，對一輛紅色機車上的雨衣情有獨鍾，趁四下無人，趴在機車坐墊上，對雨衣擺動下體磨擦，隨後又穿起雨衣、戴上安全帽，並脫下自己短褲，光著下半身，坐在苦主機車上磨蹭，一系列怪異舉止，令人瞠目結舌。
民雄大小事指出，經鄉民所托發文，屋主已有報警，影像該事件發生在10月29日於民雄農工對面某出租處的停車場，對一件雨衣情做出磨蹭動作，最後還脫了褲子來個肌膚之親增加快感。警方表示，該事件已跟當事人聯絡，並詢問是否要報案提告，將依規定受理。
影片最後，有名女房客走出屋外使用飲水機，還好坐在機車上怪異男子無視她；看到影片的嘉義大學民雄校區王姓女大生說，超噁心的，林姓男大生則笑說，怪異男是跟雨衣牽紅線了嗎？怎不是跟排氣管。
民雄大小事版主表示，應是個雨衣戀物癖，屋主已再多加好幾支監視器，也說影片主角男可私訊他，能送各式各樣的雨衣，讓主角男擼到昇天，請別再亂擼別人的物品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言