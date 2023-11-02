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月老牽錯線？嘉義民雄詭譎男 脫褲磨蹭機車上黃雨衣

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

行為詭譎男子，4天前在嘉義縣民雄農工對面租屋處停車場，對一輛紅色機車上的雨衣擺動下體，甚至脫下褲子磨擦。圖／民雄大小事社團提供
行為詭譎男子，4天前在嘉義縣民雄農工對面租屋處停車場，對一輛紅色機車上的雨衣擺動下體，甚至脫下褲子磨擦。圖／民雄大小事社團提供
一名行為詭譎男子4天前晚上8點左右，跑到嘉義縣民雄農工對面租屋處停車場，對一輛紅色機車上的雨衣情有獨鍾，趁四下無人，趴在機車坐墊上，對雨衣擺動下體磨擦，隨後又穿起雨衣、戴上安全帽，並脫下自己短褲，光著下半身，坐在苦主機車上磨蹭，一系列怪異舉止，令人瞠目結舌。

民雄大小事指出，經鄉民所托發文，屋主已有報警，影像該事件發生在10月29日於民雄農工對面某出租處的停車場，對一件雨衣情做出磨蹭動作，最後還脫了褲子來個肌膚之親增加快感。警方表示，該事件已跟當事人聯絡，並詢問是否要報案提告，將依規定受理。

影片最後，有名女房客走出屋外使用飲水機，還好坐在機車上怪異男子無視她；看到影片的嘉義大學民雄校區王姓女大生說，超噁心的，林姓男大生則笑說，怪異男是跟雨衣牽紅線了嗎？怎不是跟排氣管。

民雄大小事版主表示，應是個雨衣戀物癖，屋主已再多加好幾支監視器，也說影片主角男可私訊他，能送各式各樣的雨衣，讓主角男擼到昇天，請別再亂擼別人的物品。

行為詭譎男子，4天前在嘉義縣民雄農工對面租屋處停車場，對一輛紅色機車上的雨衣擺動下體磨擦。圖／民雄大小事社團提供
行為詭譎男子，4天前在嘉義縣民雄農工對面租屋處停車場，對一輛紅色機車上的雨衣擺動下體磨擦。圖／民雄大小事社團提供

影片 嘉義

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