女搭北捷橘線遭陌生男觸碰「重要部位」 三重警：依法究辦

女子搭乘北捷菊線往蘆洲方向遭陌生男子性騷，警方受理後將依法偵辦。示意圖／本報資料照 新北市一名女子在網路社群貼文指控，前天晚上她搭乘北捷橘線往蘆洲方向，卻在車廂疑遭一名陌生男子伸手觸碰「重要部位」，對方無視與她四目相接，手仍徘徊在重要部位。嚇得把他大力推開，趕緊隨著人群下車，女子隔天下午向捷運警察調取畫面提告。對此，三重警方表示，已接獲轉運警察轉報會依法偵辦。

據了解，昨天晚上一名女子上網路Dcard社群貼文陳述她在捷運車廂內遭人性騷過程，被害女子指控，前天（10月31日）晚上6時許她搭乘台北捷運橘線往蘆洲方向，在車廂內遇到性騷男，當時她感覺褲底被人觸碰，她視線往下移看，卻驚見一年約30歲的陌生男子正在觸碰她「重要部位」。

男子無視與她四目相接，手仍徘徊在她重要部位。被害女子嚇到大力把他推開，旋即跟著人群從大橋頭站下車，並於當晚透過網路Dcard社群貼文，並寫下男子年約30短髮男生、身高約165、穿棕灰色短袖、背藍黑色斜背包等特徵，希望來往搭乘北捷橘線女生能多加注意。

據了解，被害女子昨天下午已前往捷運警察隊，調閱車廂監視器畫面對男子提告。對此，三重警方表示，已接獲捷運警察隊轉報，將檢視相關事證，通知當事雙方到案說明，警詢後依法究辦。