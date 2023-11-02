新北砂石車駕駛恍神車輛失控 橫越分隔島撞進體育館
新北市27歲張姓男子今天凌晨12時許，駕駛砂石車行經板橋溪城路城林橋下時，疑因精神不濟車輛失控先撞上分隔島，隨後橫跨分隔島再撞上板樹體育館圍牆，巨大的撞擊力導致圍牆破損。所幸當時並無其他人車經過並未造成嚴重傷亡。救護人員到場發現張男僅輕微擦挫傷送醫後已無大礙，車禍發生原因及仍待調查。
據了解，新北市消防局今天凌晨12時許接獲報案，有1輛砂石車衝撞分隔島後再撞進板樹體育館。消防人員獲報趕抵時砂石車駕駛已自行脫困，救護人員發現駕駛張姓男子身上多處擦挫傷，立即將他送往亞東醫院救治。
警方到場調查發現，肇事的張姓男子疑因疲勞駕駛精神不濟，行經板橋區城林橋欲下橋時整輛車偏離衝向對向車道，所幸時值深夜並無其他人車經過未造成其他人員傷亡。張姓男子經酒測後酒測值為0並未喝酒，確切肇事原因仍待警方調查釐清。
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