新北砂石車駕駛恍神車輛失控 橫越分隔島撞進體育館

板樹體育館圍牆遭撞毀。記者黃子騰／翻攝 新北市27歲張姓男子今天凌晨12時許，駕駛砂石車行經板橋溪城路城林橋下時，疑因精神不濟車輛失控先撞上分隔島，隨後橫跨分隔島再撞上板樹體育館圍牆，巨大的撞擊力導致圍牆破損。所幸當時並無其他人車經過並未造成嚴重傷亡。救護人員到場發現張男僅輕微擦挫傷送醫後已無大礙，車禍發生原因及仍待調查。

據了解，新北市消防局今天凌晨12時許接獲報案，有1輛砂石車衝撞分隔島後再撞進板樹體育館。消防人員獲報趕抵時砂石車駕駛已自行脫困，救護人員發現駕駛張姓男子身上多處擦挫傷，立即將他送往亞東醫院救治。