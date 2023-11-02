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影／台中BMW男36萬現金大街噴飛 iPHONE砸爛啟動自動報案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓男子昨晚忘記將包包放在車廂上就要回家，開車途中包包直接滾落大馬路上，裡頭36萬元現金隨之噴飛，更特別的是賴男包包內IPHONE手機摔落馬路，還啟動自動報案系統，消防獲報到場發現不是車禍但滿地千元大鈔，警方協助尋回29萬多元，也呼籲民眾撿到拿到派出所勿侵佔。

台中第4分局指出，昨晚10點多大墩派出所接獲轉報，表示文心路一段有大量千元現金散落，且金額龐大一度無法辨別真偽，且尋獲1個包包及手機，透過內部證件查到失主為28歲賴姓男子，調閱監視器發現他當時開1輛白色BMW，緊急聯絡他到案。

警方查，賴男昨晚將36萬元現金的工程款放在隨身包包，晚上到好市多購物消費3萬多元，到停車場將物品放入車內時，一時忘記將包包暫放在後車廂上，竟隨即就進入駕駛座啟動要回家，結果開車經文心路一段時包包滾落，連同手機、36萬元現金全數噴飛。

據了解，賴男的IPHONE14 PRO手機掉落馬路同時，除了機身嚴重碎裂，還疑似啟動車禍偵測，並自動報案將系統將位置傳送給消防局，消防人員循線到場卻發現並非車禍，但卻滿地都是白花花的千元大鈔。

警員獲報也趕到場，並採地毯式搜索包括捷運底下樹叢、周邊道路巷弄都一一尋找，初步尋獲29萬29萬4700元，全數帶回派出所清點。

賴男接獲警方告知驚訝不已，立刻趕到派出所領回現金，但因仍有7萬多元未尋回，賴當下也跑回現場但僅找到1張1000元。

警方也呼籲，若附近民眾有拾得現金，應拿到派出所由警方處理，侵占他人遺失財物，可能涉犯刑法侵占遺失物罪，最重可處1萬5000元罰金。

賴男手機噴飛後，疑偵測到車禍啟動自動報案。記者曾健祐／翻攝
賴男手機噴飛後，疑偵測到車禍啟動自動報案。記者曾健祐／翻攝
警方到場地毯式搜索掉落的36萬元現金。記者曾健祐／翻攝
警方到場地毯式搜索掉落的36萬元現金。記者曾健祐／翻攝
警方協助尋回29萬多元現金。記者曾健祐／翻攝
警方協助尋回29萬多元現金。記者曾健祐／翻攝
警方到場地毯式搜索掉落的36萬元現金。記者曾健祐／翻攝
警方到場地毯式搜索掉落的36萬元現金。記者曾健祐／翻攝
賴男忘記將包包放在車廂上就上路，途中包包掉落馬路上。記者曾健祐／翻攝
賴男忘記將包包放在車廂上就上路，途中包包掉落馬路上。記者曾健祐／翻攝

車禍 車廂

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