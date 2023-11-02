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影／過彎後有車自夏都駛出 台26線墾丁段暗夜2車撞翻8人受傷

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段，昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都大門駛出要右轉的的轎車，被後方直行駛外車道的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，分被送往南門和恆春旅遊醫院治療，均無酒駕；警方初步判斷事故原因爲右轉車未禮讓行進中車輛，直行車也未注意車前狀況，造成側撞。

台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都駛出要右轉的的轎車，被後方直行的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，圖／警方提供
台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都駛出要右轉的的轎車，被後方直行的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，圖／警方提供

警方調查，昨晚10時許，31歲巫姓男子駕轎從夏都酒店大門駛出右轉欲進入墾丁路，與26歲周姓男子駕駛的轎車發生側撞，巫的轎車因高速擦撞側翻，周的轎車也四輪朝天；巫及車上4名乘客（包括9歲女童和2歲男童）手腳擦傷，救護人員送至南門醫院就診；周及車上2名乘客手腳擦傷，送恆春旅遊醫院就診，8人傷勢無大礙，意識清楚。

恆春警方說，雙方駕駛於醫院實施呼氣酒精測試，皆無飲酒情事 ，檢視行車記錄器，初步判斷事故原因爲巫姓男子起駛未禮讓行進中車輛，而周男也未注意車前狀況，因而造成碰撞，呼籲民眾夜間行車視線昏暗，更應提高警覺降低車速，避免危險發生。

當地居民說，該路段過去曾發生自酒店駛出旅客遭直行車高速撞上死亡車禍意外，警方也有在前方南下段彎道處設超速取締標示，但入夜後視線昏暗，外地遊客常會超過60公里的速限。

台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都駛出要右轉的的轎車，被後方直行的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，圖／警方提供
台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都駛出要右轉的的轎車，被後方直行的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，圖／警方提供
台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都駛出要右轉的的轎車，被後方直行的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，圖／警方提供
台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都駛出要右轉的的轎車，被後方直行的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，圖／警方提供

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