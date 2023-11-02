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影／過彎後有車自夏都駛出 台26線墾丁段暗夜2車撞翻8人受傷
台26線屏東墾丁夏都沙灘酒店前路段，昨天深夜發生兩輛轎車擦撞翻車車禍，由夏都大門駛出要右轉的的轎車，被後方直行駛外車道的轎車高速撞上，2車包括2名幼童共8人輕傷，分被送往南門和恆春旅遊醫院治療，均無酒駕；警方初步判斷事故原因爲右轉車未禮讓行進中車輛，直行車也未注意車前狀況，造成側撞。
警方調查，昨晚10時許，31歲巫姓男子駕轎從夏都酒店大門駛出右轉欲進入墾丁路，與26歲周姓男子駕駛的轎車發生側撞，巫的轎車因高速擦撞側翻，周的轎車也四輪朝天；巫及車上4名乘客（包括9歲女童和2歲男童）手腳擦傷，救護人員送至南門醫院就診；周及車上2名乘客手腳擦傷，送恆春旅遊醫院就診，8人傷勢無大礙，意識清楚。
恆春警方說，雙方駕駛於醫院實施呼氣酒精測試，皆無飲酒情事 ，檢視行車記錄器，初步判斷事故原因爲巫姓男子起駛未禮讓行進中車輛，而周男也未注意車前狀況，因而造成碰撞，呼籲民眾夜間行車視線昏暗，更應提高警覺降低車速，避免危險發生。
當地居民說，該路段過去曾發生自酒店駛出旅客遭直行車高速撞上死亡車禍意外，警方也有在前方南下段彎道處設超速取締標示，但入夜後視線昏暗，外地遊客常會超過60公里的速限。
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